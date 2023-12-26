سوق دبي المالي عطلة رسمية الاثنين المقبل

أعلن سوق دبي المالي أن يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 إجازة رسمية للسوق بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقال السوق، في تعميم، إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

وتتوافق إجازة سوق دبي المالي مع إجازة رأس السنة الميلادية في القطاعين العام والخاص في الإمارات والتي تم تحديدها أيضاً يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024.