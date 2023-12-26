سوق دبي المالي عطلة رسمية الاثنين المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي أن يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 إجازة رسمية للسوق بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وقال السوق، في تعميم، إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.
وتتوافق إجازة سوق دبي المالي مع إجازة رأس السنة الميلادية في القطاعين العام والخاص في الإمارات والتي تم تحديدها أيضاً يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024.
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