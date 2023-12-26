ارتفاع معظم المؤشرات الخليجية بدعم التوقعات الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع الثلاثاء بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقاً لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الاثنين بالمئة المستهدف من البنك المركزي.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة مدعوما بزيادة سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا 0.3 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.5% بقيادة قفزة لسهم اتحاد عذيب للاتصالات بلغت 3.5 بالمئة وارتفاع سهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة.

وصعد المؤشر في قطر 0.1 بالمئة مواصلاً المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي اثنين بالمئة.

كما ارتفع مؤشر البحرين 0.15%.

فيما تراجع مؤشر بورصة الكويت 0.83% ونزل مؤشر بورصة مسقط 0.41%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحداً بالمئة متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.