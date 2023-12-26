حرب غزة تكبد السياحة الأردنية 250 مليون دولار شهرياً.. وإلغاء 60 % من الحجوزات

أكد وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، الثلاثاء، أن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في المملكة خسائر، تتراوح ما بين 250 إلى 281 مليون دولار شهرياً، مع إلغاء حجوزات بنحو 60 في المائة.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي: «بلغت نسبة إلغاء الحجوزات اليوم نحو 60 في المائة، وإذا ما أردنا أن نعكس هذا الرقم بما يتعلق بعدد الزوار نحن نتكلم عن نحو 200 ألف إلى 250 ألف زائر، وإذا أردنا أن نعكس هذا الرقم على الدخل السياحي فنحن نتحدث تقريباً عن 180 إلى 200 مليون دينار (253 إلى 281 مليون دولار)»، فيما قال إنه يمثل «خسارة للاقتصاد الكلي».

وأضاف: «إذا استمر هذا الوضع ستكون هناك خسائر للاقتصاد الكلي بشكل كبير، يعني كل شهر تكون الإلغاءات في حجوزات الفنادق، وانخفاض عدد الزوار بنسبة تصل إلى 60 أو 70 في المئة».

وقال: إن أبرز إلغاءات الحجوزات جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا، مشيراً إلى أن نسبة إلغاء البرامج المشتركة مع الأراضي المحتلة بلغت 100 في المائة، بالنسبة للسياح القادمين من الولايات المتحدة وكندا.

وأكد أن القطاع السياحي شهد تعافياً قبل الحرب في غزة، حيث وصل عدد زوار العام الحالي اليوم إلى 5.937 ملايين زائر، فيما بلغت الإيرادات 4.89 مليارات دينار أي نحو 6,89 مليار دولارات.

منذ اندلاع الحرب في غزة بدأ السياح يتجنبون زيارة منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل خطراً على قطاع السياحة في بلدان مثل الأردن ولبنان ومصر تعتمد إلى حد كبير على السياحة.

وتمتعت منطقة الشرق الأوسط قبل الحرب بطفرة في عدد الزوار، إذ سجلت أكبر زيادة بين المناطق العالمية، خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وتجاوز عدد زوارها مستويات ما قبل وباء «كوفيد 19» بنسبة 20 في المئة، وفقاً لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وقال المستشار في رئاسة الوزراء الأردنية سليمان الفرجات لوكالة «فرانس برس» مطلع الشهر الحالي: إن «الأردن استطاع على مدى العقدين الماضيين أن يصبح وجهة سياحية معروفة وآمنة، وبالتالي فإن التعافي في حال توقفت الحرب سيكون سريعاً»، لكنه حذر من أن «تأثير الحرب سيبقى حتى بداية الموسم المقبل، وإذا لم تتوقف الحرب على غزة فإن الموسم المقبل (سيكون) في خطر أيضاً».

وأشار إلى أنه في حال توقفت الحرب «ستقترب السياحة من المستوى الطبيعي» في سبتمبر 2024.