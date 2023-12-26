اعتمد استراتيجية إعلام دبي.. أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد سنحدث نقلات نوعية في إعلامنا

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي مركزاً رئيسياً لصناعة الإعلام ومركزاً لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات مع التركيز بشكل كبير على الكوادر الإماراتية ودعم المواهب الوطنية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اعتمد سموه استراتيجية إعلام دبي وأهدافها التطويرية للمرحلة المقبلة والتي تتضمن 21 مشروعاً نوعياً و117 مؤشراً للأداء.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام، اعتمدنا استراتيجية إعلام دبي وأهدافها التطويرية للمرحلة المقبلة والتي تتضمن 21 مشروعاً نوعياً و117 مؤشراً للأداء بهدف تعزيز تنافسية إعلام دبي وفق أفضل المعايير العالمية، ومضاعفة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع"

وأضاف سموه:

"نعمل في المجلس وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دبي مركزاً رئيسياً لصناعة الإعلام ومركزاً لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات مع التركيز بشكل كبير على الكوادر الإماراتية ودعم المواهب الوطنية في هذا المجال، وعازمون على إحداث نقلات نوعية في إعلامنا".