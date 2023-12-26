اعتمد استراتيجية إعلام دبي.. أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد سنحدث نقلات نوعية في إعلامنا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دبي مركزاً رئيسياً لصناعة الإعلام ومركزاً لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات مع التركيز بشكل كبير على الكوادر الإماراتية ودعم المواهب الوطنية في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اعتمد سموه استراتيجية إعلام دبي وأهدافها التطويرية للمرحلة المقبلة والتي تتضمن 21 مشروعاً نوعياً و117 مؤشراً للأداء.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام، اعتمدنا استراتيجية إعلام دبي وأهدافها التطويرية للمرحلة المقبلة والتي تتضمن 21 مشروعاً نوعياً و117 مؤشراً للأداء بهدف تعزيز تنافسية إعلام دبي وفق أفضل المعايير العالمية، ومضاعفة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع"
وأضاف سموه:
"نعمل في المجلس وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دبي مركزاً رئيسياً لصناعة الإعلام ومركزاً لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات مع التركيز بشكل كبير على الكوادر الإماراتية ودعم المواهب الوطنية في هذا المجال، وعازمون على إحداث نقلات نوعية في إعلامنا".
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