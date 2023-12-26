وزارة الصحة في غزة: مقتل نحو 21 ألفاً في الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب

وزارة الصحة في غزة: مقتل نحو 21 ألفاً في الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب
التاريخ
12/26/2023 9:25:17 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 20915 شخصاً قُتلوا، وأن 54918 أصيبوا في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة أن 241 فلسطينياً سقطوا قتلى وأصيب 382 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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