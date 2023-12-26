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وزارة الصحة في غزة: مقتل نحو 21 ألفاً في الضربات الإسرائيلية منذ بدء الحرب

12/26/2023 9:25:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 20915 شخصاً قُتلوا، وأن 54918 أصيبوا في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة أن 241 فلسطينياً سقطوا قتلى وأصيب 382 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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