طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً خاصة غرباً يصبح متوسطاً تدريجياً مساءً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 12:29 و المد الثاني عند الساعة 03:13 و الجزر الأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والمد الثاني عند الساعة 23:01 و الجزر الأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:50.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 85 50

دبي 27 21 85 45

الشارقة 27 19 85 50

عجمان 28 20 90 55

أم القيوين 28 21 90 50

رأس الخيمة 28 18 90 45

الفجيرة 26 21 85 55

العـين 27 19 95 50

ليوا 28 17 90 50

الرويس 24 20 85 55

السلع 24 20 80 40

دلـمـا 23 21 85 45

طنب الكبرى 25 23 85 40

طنب الصغرى 25 23 85 40

أبو موسى 25 23 85 40





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