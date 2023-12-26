دراسة تكشف أين ذهبت أصابع الأوروبيين القدامى في آثار ما قبل التاريخ؟!

عنونت دراسة حديثة إلى إمكانية أن يكون قد تم قطع أصابع الرجال والنساء عن عمد خلال الطقوس الدينية في عصور ما قبل التاريخ، وفقًا لتفسير جديد لفن الكهوف الباليوليتي.



وفي ورقة بحثية قُدمت في اجتماع حديث لجمعية التطور البشري الأوروبية، أشار الباحثون إلى رسومات فنية قديمة تعود إلى 25,000 عامًا في فرنسا وإسبانيا تصوّر هياكل الأيدي، وعلى أكثر من 200 من هذه الطبعات، تفتقر الأيدي فيها على الأقل إلى إصبع واحد، وفي حالات أخرى، تفتقر عدة أصابع.

وكان في الماضي، يُعزى غياب هذه الأصابع إلى بصمة فنية من قِبل رسامي الكهوف أو إلى مشاكل طبية حقيقية عاشتها الشعوب القديمة، بما في ذلك تجميد الأصابع، ولكن العلماء بقيادة الأثرولوجي البروفيسور مارك كولارد من جامعة سيمون فريزر في فانكوفر يقولون إن الحقيقة قد تكون أكثر رعبًا، وأوضح كولارد: "هناك أدلة قاطعة تشير إلى أنه قد تمت قطع أصابع هؤلاء الأشخاص عن عمد في طقوس مصممة لاستحضار مساعدة من كيانات خارقة".

ولم تكن هذه العادة فريدة من نوعها في وقت أو مكان واحد، مضيفاً: "هناك العديد من المجتمعات التي تشجع على قطع الأصابع اليوم وفعلت ذلك على مر العصور، شعب داني في هضبة نيو جينيا كانت تقوم النساء هناك أحيانًا بقطع إصبع أو أكثر بعد وفاة أحبائهن، بما في ذلك الأبناء والبنات، نحن نعتقد أن الأوروبيين كانوا يقومون بنفس النوع من الأمور في عصور ما قبل التاريخ، على الرغم من أن هوية الاعتقاد بعينه ما تزال مجهولة. إن هذه هي ممارسة لم تكن بالضرورة روتينية ولكنها حدثت في أوقات مختلفة عبر التاريخ، على حسب ما نعتقد."

أطروحة

كولارد وزملاؤه نشروا أطروحتهم حول قطع الأصابع قبل عدة سنوات وتعرضوا لانتقادات من قبل علماء آخرين، ووفقًا لكولارد، تجمع فريقه بالتعاون مع الباحثة بريا مكولي المزيد من البيانات لدعم فرضية القطع.

وظهر ذلك في ورقة عُرضت في مؤتمر جمعية التطور الأوروبية، قالوا فيها إن أحدث أبحاثهم يوفر دليلاً أكثر إقناعًا على أن إزالة الأصابع كانت لاسترضاء الآلهة، مما يفسر صور الأيدي في الكهوف في فرنسا وإسبانيا.

وتنقسم هذه الرسوم إلى نوعين، هما الطبعات والقوالب، في الأولى، يضع الشخص يده في الصباغة ثم يضغط بها على الجدار، مما يخلق بصمة يد، وتم إنشاء القوالب عن طريق وضع اليد على الجدار ثم رسم الصباغة فوقها لإنشاء الظل. وفي كلا الحالتين، وُجدت أيادٍ تفتقر إلى أصابع في فن الجدران في أربعة مواقع رئيسية؛ كهوف مالترافيسو وفوينتي ديل تروتشو في إسبانيا، وكهوف غارجاس وكوسكير في فرنسا. وكانت كهوف كوسكير بالقرب من مرسيليا، هي آخر ما اكتشف في عام 1985 من قبل الغواص هنري كوسكير.

ونظر الفريق في أماكن أخرى للعثور على دليل على قطع الأصابع في المجتمعات الأخرى ووجدوا أكثر من 100 حالة تم رصدها، ويقولون: "كانت هذه الممارسة قد ابتكرت بوضوح بشكل مستقل مرارًا وتكرارًا، وتم فعلها من قبل بعض المجتمعات العاملة في الصيد مؤخرًا، لذلك من الممكن تمامًا أن تكون المجموعات في غارجاس والكهوف الأخرى قد ارتبطت بتلك الممارسة."

ولم تكن الأمثلة مقتصرة على أوروبا فقط وفقاً للبحث، ويؤكد الباحثون أنه تم رصد أربعة مواقع في أفريقيا، وثلاث في أستراليا، وتسع في أمريكا الشمالية، وخمس في جنوب آسيا، وواحدة في جنوب شرق آسيا، وعثر في تلك المواقع على أدلة بقطع عمدي للأصابع، ويقول كولارد: " تم هذا الشكل من الاعتداء على النفس من قبل مجموعات عرقية متنوعة من جميع القارات المأهولة، أكثر من ذلك، فإنه لا يزال يتم تنفيذها اليوم، في بعض القبائل البدائية" وأشار كولارد إلى أن تلك الطقوس لا تزال تجرى في موريشيوس وأماكن أخرى، مثل المشي على الجمر، وثقب الوجه بواسطة السيوف، ووضع السنانير من خلال الجلد حتى يستطيع الشخص سحب سلاسل ثقيلة خلفه، قائلاً: "يصبح الناس أكثر استعدادًا للتعاون مع أفراد المجموعة بعد خضوعهم لمثل هذه الطقوس. ربما قطع الأصابع كانت مجرد نسخة أكثر تطرفًا من هذا النوع من الطقوس."



