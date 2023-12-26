ماراثون رحلة الهجن ضمن مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة



شاركت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل "السوان 2023 -2024 "، وذلك من خلال إقامة شوطين لماراثون رحلة الهجن على مضمار "السوان" في إمارة رأس الخيمة.

وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى فئتين رجال وسيدات، مشاركة 32 متسابقاً من المقيمين في دولة الإمارات، الذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً لهم، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن ، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين من المركز، وضمّ الماراثون 18 جنسية مختلفة، من دول: بريطانيا، أمريكا، روسيا، النمسا، جمهورية التشيك، الفلبين، البرازيل، بلجيكا، لوكسمبورج، الصين، فرنسا، هولندا، إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، ألمانيا، السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وفي فئة السيدات، حققت الأستونية "لورا عزت" المركز الأول في السباق، وجاءت بالمركز الثاني الصينية "أليكسيس هو" بفارق ضئيل، فيما ذهب المركز الثالث للإماراتية "حمدة محمد عبد الله".

وفي فئة الرجال استطاع الفرنسي "أليكسندري فيدوتوف" من تحقيق المركز الأول، تلاه البريطاني "توماس بولوك" في المركز الثاني، فيما حلّ الفلبيني "ناتانيل ألابيد" في المركز الثالث.

وقام الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، بتتويج الفائزين بحضور سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعادة عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع.

وأكد بن دلموك، أن إقامة هذا السباق ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، يحمل العديد من المكتسبات على الصعيد الوطني، نظراً للأهمية الكبيرة التي تتصف بها هذه الرياضة التراثية العريقة، ولجماهيريتها الكبيرة ضمن أوساط أبناء الإمارات.

وأضاف سعادته، أن إقامة هذه السباقات بشكل منتظم ودوري، منحتنا خبرة كبيرة في إخراجها بالشكل الذي يليق بها، خاصة بأننا نشارك ضمن مهرجان يحمل اسم سيدي رئيس الدولة.

واختتم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه قائلاً: أصبح هؤلاء المقيمين يمتلكون القدرات والإمكانيات اللازمة لقيادة المطية والمشاركة في هذه الماراثونات، وهو الأمر الذي نتطلع من خلال استراتيجية المركز لنشر وغرس التراث وإبرازه على كافة الأصعدة في دولتنا.

و عبرت الأستونية لورا عزت عن سعادتها بتحقيق ذهبية السباق، وقالت كان قلبي يخفق بشدة كلما اقتربت من خط النهاية، كان التنافس قوي جدًا بين زميلاتي ولكن تمكنت من إنهاء السباق في المركز الأول.

أما الفرنسي أليكسندري فيدوتوف المتوّج بذهبية الرجال فقال: كانت انطلاقتي غير موفقة أبدًا، ولكن التدريبات التي خضعنا له من قبل مدربي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، منحتني التقدم حيث لم أفقد الأمل وواصلت الضغط على المطية للركض بسرعة أكبر، وهذا ما حدث فتمكنت من تحقيق المركز الأول في الأمتار الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز