انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الثلاثاء، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، وذلك للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة الحبيب، بسبب استمرار العدوان.. طواقمنا الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية".
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