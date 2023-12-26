أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الثلاثاء، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، وذلك للمرة الرابعة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الشركة في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت مع قطاع غزة الحبيب، بسبب استمرار العدوان.. طواقمنا الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية".

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