الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ حيال القصف الإسرائيلي على وسط غزة

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة، وحضّت القوات الإسرائيلية على اتّخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو في بيان: "نشعر بقلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة.. يتعيّن بأن تمتثل جميع الهجمات بشكل صارم إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات".





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