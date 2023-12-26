الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ حيال القصف الإسرائيلي على وسط غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن "قلقها البالغ" حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة، وحضّت القوات الإسرائيلية على اتّخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.
وقال المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو في بيان: "نشعر بقلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة.. يتعيّن بأن تمتثل جميع الهجمات بشكل صارم إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات".
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