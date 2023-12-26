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لجنة الانضباط تعاقب اتحاد جدة قبيل مواجهته ضد النصر

12/26/2023 9:13:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء قرارا بمعاقبة نادي اتحاد جدة بعد مباراته أمام الرائد بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسقط اتحاد جدة أمام نظيره الرائد بثلاثية مقابل هدف السبت الماضي، ضمن الجولة الـ18 من الدوري السعودي.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان لها يوم الثلاثاء، تغريم اتحاد جدة 19.375 ألف ريال سعودي (نحو 5 آلاف دولار أمريكي)، بسبب تأخر دخول لاعبي الفريق إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الرائد.
وجاء فرض هذه العقوبة على الاتحاد قبيل مواجهته المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء ضد النصر في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ17 من دوري روشن السعودي.
ويعاني الاتحاد من مشاكل فنية ومعنوية عدة أثرت على نتائجه وأبعدته عن المنافسة على الحفاظ على لقبه بطلا للدوري السعودي حيث تراجع إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.

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