5 أخطاء ترتكبها عند تحضير القهوة- تعرف عليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتمد الكثير منا على القهوة التي تحتوي على الكافيين لإيقاظنا في الصباح ومنحنا الطاقة التي نحتاجها خلال اليوم، لكن ربما يدرك القليل منا أن القهوة لها عدد كبير من الفوائد الصحية.



أخطاء ترتكبها عند تحضير القهوة



1- شراء البن المطحون

تحتوي حبوب القهوة على أعلى كمية من مضادات الأكسدة عندما تكون كاملة وطازجة، وعلى الرغم من أنه من الأسهل اختيار البن المطحون، إلا أن الحبوب الكاملة أكثر فائدة.

لذا، يوصى بشراء الحبوب كاملة، وتخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وطحنها بما يكفي لشراب الصباح.



2- إضافة السكر والمحليات الصناعية

لا يساهم السكر بالسعرات الحرارية الفارغة في مشروبك فحسب، بل يمكن أن يكون له أيضًا عدد لا يحصى من التأثيرات السلبية على الجسم، بما في ذلك تسوس الأسنان وزيادة الالتهاب وزيادة الوزن، وفقًا لمنشورات هارفارد الصحية .

على الرغم من أن المحليات الصناعية يمكن أن تكون خيارًا أفضل لمرضى السكري، إلا أنها تأتي مع مجموعة من الأضرار الصحية الخاصة بها، مثل التغييرات غير المرغوب فيها في الميكروبيوم.



3- الإفراط في استخدام الكريمر

في حين أن رشة صغيرة من الكريمر على القهوة لن تلغي جميع الفوائد التي يمكن أن تقدمها القهوة، إلا أنها ستحول كوبك إلى قنبلة من السعرات الحرارية مع قيمة غذائية قليلة.

للحصول على قهوة صحية، يجب إضافة القليل من الحليب قليل الدسم أو حليب اللوز غير المحلى بدلًا من الكريمر.



4- معاملة القهوة كالحلوى

يفضل الكثير من الأشخاص شرب ما يبدو مشابهًا للقهوة مثل مثلجات الآيس كريم المضاف إليها القهوة.

وفي حين أن القهوة السوداء العادية تحتوي على سعرات حرارية لا تذكر، فإن القهوة المحلاة يمكن أن تزيد بسهولة عن 500 سعرة حرارية.

لذا، تخطي الإضافات السكرية واختار بدلًا منها رشة من القرفة أو القليل من خلاصة الفانيليا الطبيعية.



5- عدم اختيار البن الداكن

عندما يتم تحميص حبوب البن، يحدث ما يعرف باسم تفاعل ميلارد، مما ينتج الميلانويدين الذي يؤثر على قدرة مضادات الأكسدة الشاملة للحبوب وتأثيراتها المضادة للالتهابات، لذلك، كلما طالت مدة تحميص الحبوب، زادت كمية مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

لذا،‌ سواء كنت تقوم بتحضير القهوة في المنزل أو تحصل عليها جاهزة، اختر البن الداكن لتعزيز مضادات الأكسدة.

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