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هدية عابرة للقارات بتوقيع رونالدو

12/26/2023 9:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فاجأ كريستيانو رونالدو نجل زميله السابق في ريال مدريد مارسيلو بإرسال هدية خاصة بمناسبة أعياد الميلاد إلى البرازيل.
ورغم انتقال الدون إلى السعودية للعب تحت راية النصر، وعودة مارسيلو إلى بلاده (البرازيل) حيث يرتدي الآن قميص فلومينينسي الفائز بكأس ليبرتادوريس، إلا أن العلاقة بين اللاعبين اللذين تزاملا 9 سنوات في ريال مدريد، لم تنقطع.
ووصلت هدية فريدة من الشرق الأوسط إلى أمريكا الجنوبية، حيث كان نجل مارسيلو هو المتلقي للطرد، إذ نشر الفتى البرازيلي على حسابه بموقع "إنستغرام"، صورة وهو يرتدي قميص النصر السعودي والموقع من النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.
وعلق نجل مارسيلو على الصورة: "شكرا جزيلا لك كريس. أحبك. أنت مثلي الأعلى كريستيانو".
وانتشرت أنباء عن وجود نية لدى مارسيلو للحاق برونالدو إلى السعودية، عندما أنهى فترة احتراف قصيرة في أولمبياكوس اليوناني في فبراير 2023، لكنه قال عن العودة إلى وطنه: "تحدثنا عن هذا منذ بعض الوقت. كانت لدي بعض المقترحات للرحيل، ليس فقط هناك (النصر)، ولكن كنت بحاجة للعودة إلى هنا (البرازيل)، إلى جذوري. لقد شعرت بشيء داخلي يخبرني أنني يجب أن أعود".

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