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حزب الله يهاجم مواقع عسكرية ويؤكد قتل جنود إسرائيليين

12/26/2023 9:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذ حزب الله اللبناني اليوم هجمات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة جنوبي لبنان، مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.


فقد قال الحزب أنه استهدف تجمعين لجيش الاحتلال وغرفة رصد في موقع الراهب وفي محيط ثكنتي دوفيف وشوميرا وأوقع الجنود المتواجدين في المواقع الثلاثة بين قتيل وجريح.


كما أعلن حزب الله أنه استهدف جنود الاحتلال في محيط موقع راميا وحقق إصابات مباشرة، مشيرا إلى أنه هاجم أيضا قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت.


في الجانب الآخر، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي بجروح إثر إطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع باتجاه الجليل الغربي.


كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل أيام على الحدود مع لبنان.

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