Tuesday, 26 December 2023 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وجهة مفاجئة تهدد عودة فاران إلى ريال مدريد

12/26/2023 9:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يرحب بعودة فاران إلى صفوف الملكي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن فاران قد يعود إلى لانس في الشتاء، بسبب سعي اللاعب بقوة للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال يناير/كانون الثاني المقبل.
ويشعر فاران بانزعاج شديد من تراجع الدور الذي يلعبه مع الشياطين الحمر هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.
وسبق أن صرح فاران في وقت سابق بأنه قد ينهي مسيرته في واحد من الأندية التالية: "ريال مدريد أو لانس أو مانشستر يونايتد".
ونفت مصادر قريبة من فاران الأنباء الخاصة باقترابه من الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الموسم.
ويرتبط المدافع الفرنسي بعقد مع الشياطين الحمر حتى صيف 2025.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


ملاعب


MENAFN26122023000208011052ID1107658454

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث