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الركراكي يحدد موعد الإعلان عن قائمة المنتخب المغربي لكأس أمم إفريقيا

12/26/2023 9:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حدد المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي بعد غد الخميس موعدا لإعلان قائمة "أسود الأطلس" التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.
وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان "يعقد السيد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول، ندوة صحفية بمركب محمد السادس لكرة القدم، بالمعمورة (بمدينة الرباط)، يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 بداية من الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي) للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2023".
ويشارك المغرب في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار كواحد من أبرز المرشحين للظفر باللقب لاسيما بعد إنجازه التاريخي في مونديال قطر عندما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يبلع نصف نهائي كأس العالم.
ويفتتح المنتخب المغربي مشاركته في كأس إفريقيا في 17 يناير المقبل أمام منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

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