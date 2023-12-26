تراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في 5 شهور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل الدولار تراجعا وسط تعاملات ضعيفة اليوم الثلاثاء في وقت يواجه ضغوطا من مؤشرات على أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم يتراجع، وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" متسعا لتقليل أسعار الفائدة العام المقبل.
وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة شهور، الذي سجله الأسبوع الماضي حين بلغ 101.42 نقطة، ووصل إلى 101.65 نقطة.
ومقابل الدولار، تراجع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.1019 دولار، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على الجنيه الإسترليني، وجرى تداوله عند 1.2701 دولار.
وفي آسيا، ارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 142.2 مقابل الدولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة، ليصل إلى 0.63145 دولار، بينما بلغ آخر سعر للدولار الأسترالي 0.68065 دولار.
بترا
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