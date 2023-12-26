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تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر.. مظاهرة في تل أبيب اليوم

12/26/2023 9:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت هيئة أسر الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى مظاهرة اليوم الثلاثاء عند مقر وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر.


تأتي الدعوة للتظاهر وسط احتجاجات مستمرة لأسر المحتجزين التي تضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية بشكل فوري.

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