تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر.. مظاهرة في تل أبيب اليوم

تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر.. مظاهرة في تل أبيب اليوم
التاريخ
12/26/2023 9:13:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت هيئة أسر الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى مظاهرة اليوم الثلاثاء عند مقر وزارة الدفاع في تل أبيب تزامنا مع اجتماع المجلس الوزاري المصغر.
تأتي الدعوة للتظاهر وسط احتجاجات مستمرة لأسر المحتجزين التي تضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية بشكل فوري.
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