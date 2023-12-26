تسمم 26 شخص بسبب تناولهم فطرا ساما في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني، مغادرة جميع المواطنين الذي أسعفوا إلى مستشفى اليرموك بلواء بني كنانة ، جراء اصابتهم بتسمم إثر تناولهم للفطر البري.



وقال بني هاني اليوم الثلاثاء، إنه تم إسعاف المواطنين الذين وصلوا المستشفى وعددهم 26 شخصا من مختلف الأعمار، وكانوا يعانون من أعراض تسمم غذائي، حيث تلقوا العلاج اللازم بعد اجراء الفحوصات المطلوبة، وغادروا المستشفى منذ يوم أمس الأثنين، بعد تماثلهم للشفاء.



وأضاف أن حالات التسمم الغذائي كانت نتيجة تناول مادة الفطر البري السام من أحد الأودية في المنطقة، محذرا من أنواع فطر بري سام تنمو في الغابات والحقول، ومن الصعوبة التمييز بين الفطر البري السام وغير السام، سواء عن طريق الطعم أو الشكل، وأن السم لا يفقد فعاليته بالطهي أو التجميد.



وبين أن الفترة الزمنية بين تناول الفطر السام وظهور الأعراض قد تحتاج الى ساعات أو أيام.



بدوره، قال مدير مستشفى اليرموك الدكتور أحمد العكور، إن طوارئ المستشفى تعاملت مع حالات تسمم، وكانوا يعانون من آلام في الرأس والبطن واستفراغ وإسهال، حيث تم إجراء التدخل الطبي اللازم، وغادر جميعهم المستشفى بعد الاطمئنان عليهم.