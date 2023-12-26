تسمم 26 شخص بسبب تناولهم فطرا ساما في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني، مغادرة جميع المواطنين الذي أسعفوا إلى مستشفى اليرموك بلواء بني كنانة ، جراء اصابتهم بتسمم إثر تناولهم للفطر البري.
وقال بني هاني اليوم الثلاثاء، إنه تم إسعاف المواطنين الذين وصلوا المستشفى وعددهم 26 شخصا من مختلف الأعمار، وكانوا يعانون من أعراض تسمم غذائي، حيث تلقوا العلاج اللازم بعد اجراء الفحوصات المطلوبة، وغادروا المستشفى منذ يوم أمس الأثنين، بعد تماثلهم للشفاء.
وأضاف أن حالات التسمم الغذائي كانت نتيجة تناول مادة الفطر البري السام من أحد الأودية في المنطقة، محذرا من أنواع فطر بري سام تنمو في الغابات والحقول، ومن الصعوبة التمييز بين الفطر البري السام وغير السام، سواء عن طريق الطعم أو الشكل، وأن السم لا يفقد فعاليته بالطهي أو التجميد.
وبين أن الفترة الزمنية بين تناول الفطر السام وظهور الأعراض قد تحتاج الى ساعات أو أيام.
بدوره، قال مدير مستشفى اليرموك الدكتور أحمد العكور، إن طوارئ المستشفى تعاملت مع حالات تسمم، وكانوا يعانون من آلام في الرأس والبطن واستفراغ وإسهال، حيث تم إجراء التدخل الطبي اللازم، وغادر جميعهم المستشفى بعد الاطمئنان عليهم.
MENAFN26122023000208011052ID1107658450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.