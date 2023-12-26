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تحركات عاجلة من برشلونة لإيقاف وباء بيدري

12/26/2023 9:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر مسؤولو برشلونة بالحيرة تجاه الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها بيدري، لاعب وسط الفريق الكتالوني، في المواسم الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تعرض بيدي ل7 إصابات عضلية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، فيما ينهي عام 2023 مصابا.
ويعمل برشلونة على وضع حدا لوباء الإصابات العضلية لدى بيدري في عام 2024.
وأشارت إلى أن بيدري كان مذهلا في موسمه الأول مع برشلونة، حيث لعب 71 مباراة (بما في ذلك مباريات المنتخب)، لكنه خاض 26 لقاء فقط في الموسم الثاني، بسبب التعرض ل3 إصابات عضلية.
وكان الوضع في الموسم الثالث أفضل قليلا، حيث تعرض بيدري لإصابتين، وخاض 41 مباراة.
ويعيش بيدري وضعا صعبا في موسمه الرابع، حيث إنه أصيب مرتين في 4 أشهر وخاض 11 مباراة فقط.
وكشفت أنه ظهرت أنباء (تهدف للخداع) بأن بيدري تعرض لضربة في التدريب لتفسير إصابته الأخيرة، لكن الحقيقة أنها إصابة عضلية أيضا.
وغاب بيدري بسبب الإصابة في المواسم الثلاثة الأخيرة لمدة 384 يوما، ولم يشارك في 69 مباراة، أي 46% من مواجهات برشلونة، متفوقا على عثمان ديمبلي الذي غاب عن 38% فقط.
ويعمل النادي الكتالوني على مراجعة البروتوكولات الطبية الخاصة بعلاج بيدري، كما أن الاتهامات لا تدور حول الأطباء فقط، بل قد يعود سبب الإصابات الكثيرة إلى المدربين البدنيين والفنيين أيضا.
ويجب على المدربين التأكد من أنهم يمنحوا بيدري تدريبات مناسبة له وتتوافق مع احتياجاته.
وذكرت "سبورت" أن الأمر الأخير الذي سيعمل برشلونة على تحليله هو حياة اللاعب، وإذا كان يأخذ قسطا مناسبا من الراحة كما ينبغي، وأنه يتناول الطعام المناسب، ثم يعرفون ماذا يفعل بيدري في وقت فراغه لدراسة كل شيء يتعلق بتكرار الإصابات العضلية.

ملاعب



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