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فرنسا ترسل عبر الخيرية الهاشمية 50 طنا من الطعام لأطفال غزة

12/26/2023 9:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الثلاثاء، إن الأردن وفرنسا يكثّفان جهودهما المشتركة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها.


وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الأردن، قررت فرنسا التبرع لشريكتها الموثوقة، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بخمسين طنا من الأطعمة العلاجية الجاهزة، ليتم إرسالها إلى أطفال غزة.


وأوضحت أن التبرع يأتي إضافة إلى تبرع سابق تمثل بعشر سيارات إسعاف و11 طنا من الخيم التي تم تسليمها بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.


وأشارت الخارجية، إلى أن الأردن يلعب دورا محوريا كمركز لإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مستدركة أن فرنسا مستعدة لبذل المزيد في هذا السياق.

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