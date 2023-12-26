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مكالمة حاسمة من بيريز تحسم مصير مبابي

12/26/2023 9:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من حسم موقفه تجاه الانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل.
وينتهي عقد مبابي مع باريس، الصيف المقبل، ويرتبط اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد، عبر صفقة مجانية.
ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، سيجري فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مكالمة مصيرية بنفسه مع مبابي، الأسبوع المقبل.
وأشارت إلى أن بيريز، سيطرح على مبابي سؤالاً واحدًا: "هل لا تزال ترغب في التوقيع مع ريال مدريد؟".
وأوضحت أن فلورنتينو بيريز يأمل في الحصول على إجابة قاطعة من مبابي، وإذا جاء رد الفرنسي "لا أريد التوقيع الآن"، فإن الأمور ستصبح صعبة للغاية في الصفقة.
يذكر أن بيريز كان على اتصال مباشر أيضًا مع مبابي، عندما كان اللاعب الفرنسي قريبًا من التوقيع مع الريال في صيف 2022، قبل أن يجدد مع باريس لموسمين آخرين.

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