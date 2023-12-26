صحيفة إسرائيلية: أزمة ثقة حادة بين نتنياهو ووزير حربه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هناك أزمة ثقة حادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، نتيجة تصاعد التوتر بينهما.



وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أصدر مؤخرا تعليمات غير مسبوقة إلى رئيسي جهازي الموساد ديفيد بارنيع، والأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، يمنعهما فيها من المشاركة في مباحثات مع غالانت بشأن صفقة المختطفين، طالبا أن تجري هذه المباحثات في مجلس الحرب بحضوره، وليس بشكل منفصل مع وزير الجيش.



وزعم نتنياهو أنه من غير الممكن أن يشارك من عينه مديرا لمفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة (بارنيع) في المحادثات مع غالانت، في حين أنه غير حاضر، بصفته رئيسا للوزراء.



وغضب المحيطون بنتنياهو، لأن غالانت أمر "بارنيع" بالحضور وإبلاغه فور عودته من زيارة سرية إلى باريس بصفقة المحتجزين، حتى قبل أن يبلغ رئيس الوزراء.



وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن مقربين من نتنياهو يتهمون غالانت ورجاله بتسرّيب تقارير بأن رئيس الوزراء أوقف هجوماً استباقياً على حزب الله بداية الحرب على غزة، وأن غالانت دفع باتجاه تنفيذ الهجوم.



وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن هناك أزمة ثقة حادة بين الجانبين، إلا أن مكتب وزير الجيش رفض التعليق على ذلك.

بترا