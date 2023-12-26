شيوخ ووجهاء من جرش وعين الباشا ومخيم البقعة: نقف خلف الملك ونفخر بمواقفه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات محافظة جرش ولواء عين الباشا ومخيم البقعة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدولية والإقليمية، لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
وأكدوا أن جلالة الملك، وكما هم الهاشميون على مدار التاريخ، النصير والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومساعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، على ترابهم الوطني.
جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الثلاثاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي نقل لهم تحيات جلالة الملك واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
وأشار العيسوي، ، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، إلى جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي انتهك المواثيق والقوانين الدولية، وراح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.
MENAFN26122023000208011052ID1107658444
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.