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شيوخ ووجهاء من جرش وعين الباشا ومخيم البقعة: نقف خلف الملك ونفخر بمواقفه

12/26/2023 9:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ثمن شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات محافظة جرش ولواء عين الباشا ومخيم البقعة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدولية والإقليمية، لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.
وأكدوا أن جلالة الملك، وكما هم الهاشميون على مدار التاريخ، النصير والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومساعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، على ترابهم الوطني.
جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الثلاثاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي نقل لهم تحيات جلالة الملك واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.

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وأشار العيسوي، ، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، إلى جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي انتهك المواثيق والقوانين الدولية، وراح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

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