Exness تُقيم احتفالًا أسطُوريًا بمناسبة مرور 15 عامًا من الريادة والنجاح

(MENAFN
- Your Mind Media ) ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣
احتفالًا برحلتها المثيرة التي انطلقت منذ 15 عامًا، أقامت Exness - وسيط تداول عالمي متعدد الأصول المالية - حفلًا أسطوريا مُبهرا، بعنوان "15 عامًا من اللحظات الاستثنائية والنجاح المُبهر".
حيث شهد الاحتفال الذي عُقد خلال كانون الأول/ديسمبر في مقر عمليات الشركة بقبرص واستمر لمدة أسبوع؛ أجواءً غير مسبوقة بمشاركة نحو 1,000 من العملاء والشركاء والموظفين المتميزين من آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالطبع، أظهرت الاحتفالية التي أقامتها Exness لتكريم عملائها وشركائها وموظفيها المتميزين، مدى التزام الشركة بتعزيز وتقوية العلاقات والشراكات الهادفة. بالإضافة إلى تقديرها التام لأولئك الذين أدوا دورًا أساسيًا في نجاحها منذ انطلاقتها وحتى الآن.
كما شهدت الاحتفالية مشاركة العديد من سفراء الشركة؛ في مقدمتهم دينيس أوكاري، وكوجو فوركس، ونيكولاس بالاسيوس، بالإضافة إلى أعضاء فريق عمل Exness Team Pro.
كان أسبوعًا استثنائيا حافلا بالفعاليات والأجواء المثيرة، حيث أقيمت حفلات عشاء مَلكية للشركات؛ بالإضافة إلى العديد من الحفلات الراقية والرحلات الاستكشافية التي كانت تنطلق يوميًا إلى الجزيرة الساحرة.
وبطبيعة الحال، شهدت الاحتفالية العديد من النقاشات المتعمقة التي أجرتها الإدارة العليا بالشركة حول آفاق مستقبل Exness ورؤيتها الطمُوحة. كما لعبت العروض التقديمية المتطورة المدعومة بتقنيات ثلاثية الأبعاد، دورًا مهمًا في تقديم نظرة شاملة حول خارطة طريق Exness وآليات تعزيز تواجدها العالمي ودورها الريادي في أسواق المال العالمية. كما حظي الحاضرون بفرصة حصرية لمشاهدة لمحة عن مفاجأة مثيرة سيُعْلَن عنها نهاية شهر يناير المقبل.
وفي تعليق له أشار بيتر فالوف، الرئيس التنفيذي لشركة Exness: "سُعداء جدا بإقامة هذا الحفل الأسطوري في أجواء جزيرة قبرص الساحرة؛ بحضور جميع شركائنا وعملائنا والمساهمين الرئيسيين في نجاحنا؛ بالطبع تجربة فريدة تكاد تكون خيالية". وأضاف قائلًا "كان العيد السنوي للشركة فُرصة رائعة للالتقاء معًا والاحتفال بإنجازاتنا غير المسبوقة التي ساهم فيها الجميع، بالإضافة إلى مشاركة رؤيتنا المستقبلية، واخترنا إقامة هذا الحدث الأسطوري في قبرص، هذه الجزيرة الجميلة الساحرة التي أصبحت الآن موطنًا لنا. مستعدون الآن وبكل حماسة ليس فقط لاستكمال مسيرتنا الحالية التي نخطط لأن تستمر عقودًا، بل لبدء عصر جديد لـ Exness".
Exness العالمية التي تشتهر بالابتكار والتطور، نجحت خلال الحفل الأسطوري في الجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد؛ من خلال احتفالية Cyberness Party المبتكرة التي لم يسبق أن شهدتها قبرص من قبل. حيث عرض الحفل مشاهد من بداية القرن الماضي، وكيف كان الناس حينها ينظرون إلى المستقبل بتفاؤل كبير.
أقيم الحدث في مصنع كولا "Kolla" الذي يقع في مدينة ليماسول، وشهد مؤخرا عمليات تجديد شاملة. كما تضمن الحدث أيضًا مجموعة متنوعة من العروض الفلكلورية، التي جمعت بين الطهي والموسيقى والفنون والعروض البصرية المذهلة، التي ترمز إلى منتجات الشركة ومعالمها الرئيسية. بالطبع، شكل هذا الحدث العالمي انعكاسًا لشخصية Exness الفريدة التي طالما تميزت بالابتكار والإبداع والتطور. كما تضمن الحفل أيضًا عروضًا موسيقية فنية راقية، شارك فيها نجوم وفنانون عالميون أبرزهم؛ ساتوري وألما ليندا وبلايترونيكا وديانا فيشنيفا.
Exness وسيط تداول عالمي متعدد الأصول المالية؛ يعتمد في آلية عمله على مزيج فريد من التكنولوجيا المتطورة وتعزيز الأخلاقيات؛ بحيث يوفر للمتداول سوقًا فريدًا متميزا، بالإضافة إلى الارتقاء بأداء ومعايير صناعة التداول حول العالم. ترتكز رؤية Exness حول مفهوم أساسي يتمثل في تقديم تجربة تداول تتسم بالسهولة الفائقة.
بفضل الابتكار المُستمر والالتزام التام بتقديم أفضل تجربة تداول لعملائها، استطاعت Exness بناء قاعدة عملاء تضم الآن أكثر من 600,000 متداول نشط حول العالم، كما حققت حجم تداول شهري يقارب 5 تريليون دولار؛ مما يجعلها أكبر وسيط متعدد الأصول المالية عبر الإنترنت في العالم، من حيث حجم التداول الشهري.
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