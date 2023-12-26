شراكة بين راكز والبنك التجاري الدولي لتسهيل الإجراءات المصرفية لعملاء راكز

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 25 ديسمبر 2023: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) شراكة مع البنك التجاري الدولي مؤخراً تهدف إلى تعزيز التجربة المصرفية لعملاء راكز. ويرمي هذا التعاون إلى تعزيز الشمول المالي وذلك عن طريق تبسيط إجراءات الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المالية وإتاحتها بمتناول الجميع.
وسيدعم البنك التجاري الدولي بموجب هذه الشراكة عملاء راكز من خلال تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس أعمالهم بما في ذلك فتح حساباتهم المصرفية. كما أعلن البنك عن تخصيص موارد لضمان حصول عملاء راكز على تجربة سلسلة وعالية الكفاءة لفتح حساباتهم.
وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسرنا إبرام مثل هذه الشراكة المميزة مع البنك التجاري الدولي بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى إثراء رحلة أعمال عملائنا. كما نهدف إلى تبسيط كافة الإجراءات وإتمامها على وجه السرعة، حيث يُعد إدراج البنك التجاري الدولي ضمن قائمة شركائنا الاستراتيجيين المتنامية بمثابة خطوة ممتازة تساعدنا على بلوغ أهدافنا. وسنعمل أيضاً على طرح المزيد من المبادرات المماثلة والتي تصب في مصلحة عملائنا".
وسيعمل كل من راكز والبنك التجاري الدولي على بحث مجالات تعاون مشتركة تشمل عمليات الدمج لتقديم الدعم على النحو الذي يخدم مصالح عملائهما ومن أجل تحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
ومن جانبه، أعرب البنك التجاري الدولي عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، حيث تُعد هذه خطوة إيجابية تجاه تعزيز التزام البنك بالتميّز في مجال تجربة المتعاملين. كما أبدى البنك اهتماماً بالغاً بتعزيز هذه الشراكة على نطاق أوسع نظراً لتماشيها مع التزامه بالتحسين المستمر لرحلة أعمال عملائهم الشاملة.
ومن جهته، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي تعقيباً على هذه الشراكة الاستراتيجية: "يسرنا التعاون مع راكز ونثمن لهم إتاحة هذه الفرصة لتقديم المزيد من الدعم لعملائنا بشكل أفضل. كما يُعد إلتزامنا بتوفير تجربة متعاملين تلبي متطلبات كل عميل على حدة بشكل سلس وفعال جزءاً مهماً من مهمتنا. كما نتطلع إلى تقديم المزيد من المبادرات المماثلة التي تعود على عملائنا بالنفع وتساهم في تطوير بيئة عمل محفزة على الازدهار".
تثبت هذه الشراكة مدى التزام راكز بتوفير بيئة عمل داعمة لنمو الأعمال عن طريق تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين الشاملة. كما يلعب هذا التعاون دوراً في تمكين راكز للشركات وروّاد الأعمال لمساعدتهم على الازدهار ضمن المشهد الاقتصادي الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الوقت الراهن.
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