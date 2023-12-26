كانتين X: الوجهة الجديدة لأفضل تجارب الأطعمة والمشروبات خلال مهرجان دبي للتسوق

(MENAFN
- Tales & Heads) تقدم الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق فعالية "كانتين X" للمرة الأولى، والتي توفر مزيجاً رائعاً من الأطعمة اللذيذة، والعروض الترفيهية الممتعة، والألعاب المشوقة.
تعتبر فعالية "كانتين X" إضافة جديدة كلياً لمهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم ألذ الأطباق والمأكولات في دبي مع أفضل التجارب والأنشطة الترفيهية في حديقة مشرف في الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر 2023. وتقام "كانتين X" الجديدة والمبتكرة والمجانية، المستلهمة من فعالية "كانتين الشاطئ من اتصالات"، في أحضان الطبيعة وتقدم تجارب مميزة لتناول الطعام والكثير من الأنشطة المرحة للكبار والصغار، ما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء أسعد الأوقات هذا الشهر.
تم إطلاق "كانتين X" بالتعاون بين مهرجان دبي للتسوق وشركة"براج"، وتعد إضافة جديدة للعدد المتزايد من وجهات تناول الأطعمة اللذيذة المتوفرة في المدينة للزوار خلال فصل الشتاء. وتفتح الفعالية أبوابها من الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل، ويشارك فيها أكثر من 20 مطعماً محلياً عبر خمس فئات مختلفة: يمكن الاستمتاع بشرائح البرجر اللذيذة في منطقة من "برغرز جالور" (Burgers Galore)، التي تضم علامات تجارية مثل "ماكسزي ذا جود فود شوب" (Maxzi the Good Food Shop)، و"كرمز" (CRMBZ)، و"إليان برجر" (Alien Burger)، و"برجرز" (BRGRS)، أو يمكن التوجه إلى "منطقة الحلويات" (Sweet Station)، التي تقدم المأكولات اللذيذة من "شوكو فوندو" (Choco Fondue) و"هاوس أوف بوبس" (House of Pops) و"إنفيوزو كوفي" (Infuso Coffee) و"كرايف بوكس" (CraveBox) و"تشنك بيكهاوس" (Chunk Bakehouse) و"جيلاتون" (Gelatone) و"بوبا باي" (Boba Bae). وإذا كنتم تريدون وجبة لتناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية، يمكنكم التوجه إلى منطقة "عالم البروتين" (Protein Nation)، التي تقدم مجموعة مختارة من المأكولات اللذيذة من "ذا ميت سموكرز" (The Meat Smokers)، و"مستر كراب" (Mr. Crab)، و"سوسج سالون" (Sausage Saloon)، و"ميدار" (Medar). كما يمكن زيارة منطقة "فنجر فود" (Finger Food) لإرضاء رغباتكم مع العلامات التجارية مثل "تشوروز" (Churros) أو "ستريت فرايز" (Streat Fries)، أو تذوق النكهات المتنوعة في منطقة "المأكولات الثقافية" (Taste The Culture)، التي تضم "نكهات ماماسيتا اللاتينية" (Mamacita Latin Flavours)، و"ميني باربيكيو" (MiniBBQ)، و"بيتزا إكسبرس" (PizzaExpress)، و"دولوما" (Doloma).
وستقضي العائلات أيضاً أوقاتاً سعيدة ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة الرائعة المصممة خصيصاً للصغار، بدءاً من الألعاب العملاقة القابلة للنفخ والترامبولين إلى تجارب البانجي المشوقة. وهناك أيضاً تجربة السينما المفتوحة الاستثنائية المصممة خصيصاً لفعالية "كانتين X". تقع هذه السينما الفريدة من نوعها في منطقة وقوف السيارات، وتعرض أفلاماً إنجليزية وعربية قديمة، يشاهدها الزوار من سياراتهم، مما يوفر تجربة سينمائية فريدة لا تُنسى تحت النجوم.
تمثل فعالية "كانتين X" وجهة مثالية للأطفال لقضاء الوقت في شهر ديسمبر. وهي توفر أجواءً ممتعةً لجميع أفراد العائلة، سواء كانوا يرغبون في تناول الطعام، أو الجلوس بين أحضان الطبيعة، أو ممارسة الألعاب الممتعة، لا سيما للأطفال الصغار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من e&، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.
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