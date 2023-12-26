أجواء مميزة خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في دبي

(MENAFN
- Tales & Heads) تتجه أنظار العالم إلى دبي لمشاهدة احتفالات المدينة بليلة رأس السنة الجديدة، فيما تنتظر الجمهور العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تناسب الجميع في مختلف أنحاء المدينة لاستقبال العام الجديد 2024 .
وسيتم تنظيم العديد من الأنشطة ضمن مهرجان دبي للتسوق في ليلة رأس السنة الجديدة بما في ذلك عروض الألعاب النارية الرائعة في أشهر الوجهات في المدينة، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يحييها أفضل الفنانين والفرق الموسيقية وعروض طائرات الدرون المبهرة والحفلات على الشاطئ، ومهرجانات الطعام التي تلائم الجميع والأنشطة الترفيهية المباشرة وعروض التسوق المخصصة. فيما تتواصل فعاليات المهرجان حتى 14 يناير 2024.
ومع بدء العد التنازلي للعام الجديد، تستعد دبي لوداع العام 2023 بأسلوب مميز مع مجموعة من الحفلات الرائعة في ليلة رأس السنة الجديدة. لا تفوتوا فرصة المشاركة في الاحتفالات مع الألعاب النارية التي ستضيء المعالم الشهيرة مثل نخلة جميرا، وبرج خليفة، وبرج العرب، بالإضافة إلى المهرجانات على الشاطئ، والحفلات الموسيقية الحية التي يحييها أشهر الفنانين وعروض طائرات الدرون.
وتتوفر الأنشطة الملائمة لجميع أفراد العائلة في ليلة رأس السنة الجديدة من خلال حفلات العشاء في الأماكن الرئيسية والعديد من تجارب تناول الطعام الفاخرة في جميع أنحاء المدينة، وتستقبل دبي العام الجديد بعروض ترفيهية لا يُنسى مع حلول منتصف الليل.
الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في مهرجان دبي للتسوق
لا تكتمل احتفالات ليلة رأس السنة في دبي بدون عروض الألعاب النارية التي ينتظرها الجميع. ويشهد مهرجان دبي للتسوق في ليلة رأس السنة عروض الألعاب النارية الرائعة في جميع أنحاء الإمارة والتي تقدمها مجموعة الزرعوني بالإضافة إلى العروض المميزة في نخلة جميرا وبرج خليفة وبرج العرب. وسيتم تنظيم عروض أخرى في ليلة رأس السنة في نفس التوقيت في حتا والسيف وبلوواترز وذا بييتش، جي بي آر بدءاً من الساعة 11:59 في منتصف الليل.
لا تفوتوا عروض طائرات الدرون في ليلة رأس السنة في مهرجان دبي للتسوق
ستتألق سماء دبي بعرضين مذهلين لطائرات الدرون برعاية شركة الإمارات للبترول، حيث ستضيء سماء منطقة ذا بييتش، جي بي آر وبلوواترز. ويمكن حضور العروض التي تقدمها أكثر من 800 طائرة درون في ليلة رأس السنة بتصاميم مذهلة من الألوان والأشكال مجاناً. وسيحتفي العرض الأول الذي يقام في الساعة 8 مساءً بماضي دبي، فيما يتناول العرض الثاني في الساعة 10 مساءً مستقبل المدينة. وتستمر الاحتفالات في رأس السنة مع الألعاب النارية في 12 بعد منصف الليل.
احتفلوا برأس السنة مع العروض الموسيقية الرائعة
رأس السنة مع "ستينغ" في "أتلانتس النخلة": سيكون سكان دبي وزوارها على موعد مع أسطورة الموسيقى الإنجليزية "ستينغ" في "أتلانتس النخلة" في حفل ليلة رأس السنة، حيث يمكن تناول أشهى المأكولات في البوفيه الفاخر والوجبات الطازجة من محطات الطهي المباشر بينما يؤدي المغني الحائز على جائزة "غرامي" وفرقته الموسيقية التي تتألف من 30 مغنٍ أغانيه الشهيرة مثل (Desert Rose) و(Every Breath You Take). وعند انطلاق الألعاب النارية المرتقبة في جميع أنحاء العالم في العام الجديد، يمكن للضيوف ترقية تذاكرهم إلى باقة "الدائرة الذهبية"، للاستمتاع بالمزيد من المزايا، مثل إضافة الكافيار والكمأة إلى وجبة العشاء وغيرها الكثير. الأماكن محدودة، فبادروا بالحجز الآن لتستقبلوا السنة الجديدة بأجواءٍ لا مثيل لها.
رأس السنة في "دبي أوبرا": تعتبر "دبي أوبرا" في وسط مدينة دبي مكاناً مثالياً لاستقبال العام الجديد، حيث يحيي المغني الأمريكي "فانتاستك نيغريتو"، وفرقة دبي أوبرا الكبرى، و"دي جي سليم" حفل رأس السنة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بليلة لا تنسى مع الأنشطة الترفيهية، والطعام الفاخر، كما سيتم اصطحاب الحضور إلى المنتزه الخارجي في منتصف الليل لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستضيء السماء فوق برج خليفة.
مهرجان الشاطئ في ليلة رأس السنة: إذا كنتم من محبي الشاطئ، توجهوا إلى "زيرو غرافيتي دبي" - الوجهة الشاطئية المفضلة في المدينة - للاستمتاع بالمهرجان الكبير في وداع عام 2023. استمتعوا بالأنغام الموسيقية مع "روديمنتال" و"سيغالا" و"ناثان داوي" والبوفيه الفاخر تحت سماء مضاءة بالألعاب النارية وترسم فيها طائرات الدرون أروع اللوحات الفنية. يبدأ الحفل بمهرجان على حوض السباحة على مدار اليوم، فلا تفوتوا مشاهدة غروب الشمس الأخير في العام الحالي على الشاطئ.
رأس السنة مع جون نيومان في "ريكسوس ذا بالم": يحيي الموسيقار الإنجليزي الشهير "جون نيومان" الحفل الرئيسي في "ريكسوس بريميوم دبي"، حيث يؤدي أغانيه المفضلة لدى الجمهور مثل Love Me Again و Call Your Name في أمسية ساحرة تستمتعون فيها كذلك بالبوفيه الفاخر والإطلالات الخلابة على الألعاب النارية في جي بي آر ونخلة جميرا. وتنتهي الليلة الرائعة بحفل دي جي لاحق في ليلة رأس السنة.
رأس السنة مع "جيبسي كينغ" في برج العرب: تقدم فرقة "جيبسي كينغ"، التي تضم نجوم الموسيقى من جنوب فرنسا، أغانيها على أنغام الجيتار في "حديقة المارينا" في برج العرب. ويمكنكم تذوق أشهى الأطباق التي يعدها أشهر الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان على أنغام الموسيقى التي تقدمها الفرقة التي تحظى بإقبال كبير بقيادة رئيس الفرقة أندريه رييس. لا تفوتوا الأمسية الموسيقية الرائعة مع الأطعمة اللذيذة في أجواء تنبض بالحياة، بدءاً من الساعة 8 مساءً.
مهرجان "بيغ آرت فستيفال" في ليلة رأس السنة في "ذا ثياتر" في دبي: يمكن لمحبي الموسيقى من جميع أنحاء العالم استقبال العام الجديد في فعالية "بيغ آرت فستيفال" في مسرح دبي، حيث يحيي مغني الراب "باستا" والمغنية "ميتيا فومين" حفلاً مع العشاء الفاخر، والذي يتضمن كذلك أنشطة عائلية يمكن للأطفال الصغار المشاركة فيها. وتبدأ الحفلة في الساعة 8 مساءً.
ليلة رأس السنة مع سيباستيان إنغروسو في "تيرا سوليس": يمكن قضاء ليلة لا تُنسى في رأس السنة في "تيرا سوليس"، الوجهة الصحراوية المميزة في دبي، يحييها "سيباستيان إنغروسو"، أحد أبرز نجوم فرقة "هاوس مافيا" السويدية للموسيقى الإلكترونية في هذا المكان الفريد من نوعه.
ليلة رأس السنة مع "فيدي لو غراند" على شاطئ باراستي: سيستضيف شاطئ باراستي، وجهة الترفيه وتناول الطعام الشهيرة في دبي، "دي جي فيدي لو غراند" الحائز على العديد من الجوائز في حفل موسيقي في ليلة رأس السنة الجديدة. وسيبهركم المؤلف الموسيقي الهولندي بأغانيه الرائعة مثل Let Me Think About It، فيما تضفي عروض الليزر الضوئية وقاذفات اللهب أجواء ترفيهية لا مثيل لها. يطلق الحفل في الساعة 8 مساءً.
ليلة رأس السنة مع ديسكو إنفيرنو في "بلا بلا": يقدم "بلا بلا"، الوجهة المفضلة لدى سكان وزوار دبي، العديد من الفعاليات بما فيها "ديسكو إنفيرنو" من المملكة المتحدة، وحفلة مسائية على المسبح في إطلالات حصرية على عروض الألعاب النارية من الترّاس الفاخر.
ليلة رأس السنة في نادي الإمارات للغولف: يمكن لمحبي الفنانين الأسطوريين مايكل جاكسون وتينا ترنر الاستمتاع بالعروض التي ستُنظم في الساحة الخارجية الفاخرة في نادي الإمارات للغولف بالعروض التكريمية المخصصة للفنانين. ويوفر الحفل أجواءً فاخرة تلائم موسم الأعياد، حيث يستمتع الضيوف بالأطباق الشهية و الإطلالات الرائعة على الألعاب النارية المذهلة.
استمتعوا بالعشاء مع الإطلالة الخلابة
تتوفر خيارات العشاء مع الرقص في أشهر المطاعم في جميع أنحاء المدينة احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة. ويمكن لمحبي الرقص طوال الليل التوجه إلى "أمازونيكو" في مركز دبي المالي العالمي للاستمتاع بسهرة في أجواء لاتينية تنبض بالحياة، فيما يمكن لزوار "كليو دبي" الاستمتاع بالعروض الفنية مثل الدبكة. أما "هونيكومب هايفاي" فيقدم حفلات دي جي حية يحييها "طارق عمر" و"بي سي إم"، فيما يستمتع رواد مطعم "ميس ليليز" في الواحة الكاريبية بحفلات دي جي المتنوعة حتى وقت متأخر في أجواء الجزر الكاريبية. ويمكنكم الاستمتاع بإيقاعات ومأكولات بوليوود في "ريبابليك أدا بار أند لونج".
ويوفر منتجع "باب الشمس" الصحراوي أنشطة عائلية في أجواء بدوية تقليدية> بالإضافة إلى أجواء رائعة مع ألعاب الغولف في ملعب "توب غولف دبي" المميز، وأمسية الطهي في الهواء الطلق في منتجع "حبتور غراند" أو حفل رأس السنة المذهل على مروج النادي الخلابة في ملاعب "عقارات جميرا للغولف".
ويمكنكم الاستمتاع بتجارب تناول الطعام الفاخر مع الحفل الكبير في الطابق 27 في برج العرب، والتي توفر إطلالات على عروض الألعاب النارية، وتناول المأكولات الهندية المميزة مع العروض الحية في "كارنيفال باي تريسيند"، والحفل التنكري في مطعم "إل بي إم" في أجواء هوليودية، أو في وسط مدينة دبي مع محطات البوفيه مع إطلالات مميزة على الألعاب النارية المذهلة في برج خليفة.
ويمكن لمحبي الاسترخاء الاستمتاع بحفل القرية الأيرلندية في القرهود في ليلة رأس السنة مع العروض الترفيهية الحية التي يقدمها "دي جي مايكي روس" و"آش آي"، فيما تستضيف "إم سي غيتيكانز" حفلات في أجواء تعيدنا إلى ثمانينيات القرن الماضي. وتشمل التجارب المميزة في دبي حفل "بليند تايغر" الصاخبة أجواءً مستوحاة من عشرينيات القرن الماضي في فندق "باراماونت"، حيث يمكنكم الاختيار بين حفل العشاء أو الاحتفال تحت السماء المرصعة بالنجوم أو في "ثيا ساكيلونج" في أجواء احتفالية وعروض الألعاب النارية.
يعتبر "جدول فعاليات دبي" الذي يتم تحديثه بصورة دورية على الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي مصدراً مجانياً للاطلاع على أفضل العروض والفعاليات التي تقام في دبي. كما أنه يحتوي دائماً على ما لا يقل عن 150 حدثاً، فيما يتم تحديثه أسبوعياً بإضافة 35 فعالية جديدة، وتتيح منصته الإلكترونية شراء التذاكر بطريقة آمنة ومضمونة.
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