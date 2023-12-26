أكثر من 800 علامة تجارية تقدم عروض وتخفيضات رائعة عبر 3,500 متجر خلال مهرجان دبي للتسوق

(MENAFN
- Tales & Heads) تقدم الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق موسم التخفيضات، والذي يوفر تجربة تسوق لا مثيل لها.
يمكن للمتسوقين الحصول على بعض الصفقات الرائعة في الفترة من 26 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024، حيث تقدم 800 علامة تجارية رائدة عبر 3,500 متجر في جميع أنحاء المدينة تخفيضات مذهلة بدءاً من 25 بالمئة ووصولاً إلى 75 بالمئة. ويوفر موسم التخفيضات لمهرجان دبي للتسوق للمستهلكين كل ما يحتاجونه، بدءاً من أحدث صيحات الموضة إلى أساسيات نمط الحياة من أجل تحسين حياتهم اليومية!
وهناك دائما المزيد! حيث سينطلق موسم التخفيضات بقوة مع عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" في مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم مع تخفيضات ضخمة تصل إلى 90 بالمئة على العلامات التجارية المفضلة في جميع أنحاء المدينة. ويقام هذا العرض الحصري محدود المدة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، ويقدم تخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل نمط الحياة والإلكترونيات والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها، في مراكز ماجد الفطيم الشهيرة: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء.
وتشمل العلامات التجارية المشاركة "المخلط للعطور" (Al Mukhalat Perfume)، و"سي بي تو" (CB2)، و"جيوردانو" (Giordano)، و"ريد تيب" (Red Tape)، و"ذات" (THAT)، و"ذا ريد كاربت" (The Red Carpet)، و"ليغو" (Lego) وغيرها. وسواء كنتم ترغبون في شراء أحدث الأجهزة التقنية أو منتجات الموضة العصرية أو مستحضرات التجميل الفاخرة أو الأثاث المنزلي الأنيق، يَعِدكم عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" بتجربة تسوق مميزة بأسعار لا مثيل لها.
وإضافة إلى التخفيضات التي تصل إلى 90 بالمئة، يمكن للمتسوقين المشاركة في سحب "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" للفوز بمليون نقطة "شير"، من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر دفعة واحدة أو على مراحل ومسح إيصالات الشراء إلكترونياً عبر تطبيق "شير". كما يمكن للمتسوقين مضاعفة فرصهم في الفوز، حيث سيكونون مؤهلين للدخول في سحب "أكبر جائزة لهذا العام"، مليون درهم نقداً!
لا يعتبر موسم التخفيضات لمهرجان دبي للتسوق مجرد فعالية للتجزئة، حيث يُعد كرنفالاً احتفالياً بشغف المدينة بتجارب التسوق الاستثنائية. لذلك، استعدوا من أجل خوض رحلة تسوق لا مثيل لها!
المتسوقون بانتظار فرصة رائعة أيضا مع عودة "مفاجآت مهرجان دبي للتسوق" اليومية لتقديم عروض مذهلة من علامات تجارية مختلفة كل يوم حتى انتهاء المهرجان. حيث يتم الكشف عن كل مفاجأة من مفاجآت مهرجان دبي للتسوق قبل 24 ساعة فقط، لذلك ينصح بمتابعة الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمهرجان دبي للتسوق للحصول على أفضل العروض الممكنة مثل تخفيضات تصل إلى 90%، أو استرداد نقدي بنسبة 100% على شكل قسائم، أو عرض "اشتر قطعة واحصل على عرضين مجانيين من متاجر الأزياء والجمال والمنزل والإلكترونيات وغيرها المزيد.
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية مناسبة للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.
لمزيد من المعلومات عن كل ما يقدمه مهرجان دبي للتسوق، يرجى متابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @StyledByDubai و@CelebrateDubai و@DiscoverDubai، وزيارة الموقع الإلكتروني "زوروا دبي".
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