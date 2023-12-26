موقع "هي" يفوز بجائزة أفضل موقع إلكتروني في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Global Advertising) أعلن موقع "هي"، التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق SRMG، عن فوزه بجائزة أفضل موقع إلكتروني في الشرق الأوسط ضمن جوائز WAN-IFRA 2023. ففي عالمٍ يتسارع فيه انتشار المحتوى الرقمي، برز موقع "هي" كمنصة إعلامية تُقدم محتوى هادفًا ومُتنوعًا يُلبي احتياجات المرأة العربية العصرية.
حصد موقع Hiamagالجائزة بعد إطلاقه بحلته الجديدة هذه السنة ليكمل مسيرة تمكين المرأة العربية العصرية وتوفير أفضل المواضيع والأخبار الحصرية التي تهمّها. كما حققت حملة شهر سبتمبر الترويجية لعدد سبتمبر من مجلة "هي" الخاص بالمملكة العربية السعودية المرتبة الثانية كأفضل استخدام للفيديو.
يأتي ذلك بعدما أعلنت WAN-IFRA عن الفائزين بجوائز الإعلام الرقمي في الشرق الأوسط 2023 Digital Media Awards Middle East، حيث تعد المسابقة السنوية بمثابة دليل للاتجاهات الرقمية والتقنيات في المشهد الإعلامي، وتجذب الناشرين والمحررين والمديرين التنفيذيين الرقميين رفيعي المستوى وتساهم في تشكيل مستقبل وسائل الإعلام الرقمية.
وبهذا الإنجاز، تؤكد "هي" ريادتها والتزامها بتقديم أفضل محتوى لقرائها ومتابعيها عبر تقديم خدمات متميزة وفي وسائط رقمية مختلفة تلبي احتياجات المرأة العصرية وآمالها.
وقد شهدت مسابقة هذا العام حسب بيان صادر عن WAN-IFRA أكبر عدد من المشاركات على الإطلاق، ما يجعله الموسم الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط. وتأتي النتائج بعد دراسة متأنية من لجنة تحكيم تباحثت في مشاريع المؤسسات الإعلامية الرقمية التي قدمت خدمات استثنائية خلال العام.
وعلّقت لجنة التحكيم على فوز "هي" بجائزة أفضل موقع إلكتروني بأن "الموقع الجديد متميز ويستهدف النساء العربيات المؤثرات".
جوائز الإعلام الرقمي في الشرق الأوسط التي تقدمها WAN-IFRA تكرّم ناشري الأخبار الذين قدموا مشاريع وسائط رقمية فريدة ومبتكرة في 9 فئات مختلفة. ويتنافس الفائزون بجوائز الإعلام الرقمي الإقليمي في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية وجنوب آسيا والشرق الأوسط الفائزين للحصول على الجوائز العالمية، حيث ستقوم مجموعة مختلفة من لجان التحكيم بتقييم المشاريع.
إشارة إلى أن WAN-IFRA الرابطة العالمية لناشري الأخبار هي المنظمة العالمية للصحافة في العالم تتمثل مهمتها في حماية حقوق الصحافيين والناشرين في جميع أنحاء العالم وتقدّم الخبرة والخدمات اللازمة للابتكار والازدهار في العالم الرقمي وأداء دورهم الحاسم في المجتمع. وتتمتع بشبكة عالمية تضم 3000 شركة لنشر الأخبار.
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