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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 20915 شهيدا

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 مصابا.


وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة راح ضحيتها 241 شهيدا و382 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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