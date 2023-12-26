ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 20915 شهيدا

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 20915 شهيدا
التاريخ
12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 مصابا.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة راح ضحيتها 241 شهيدا و382 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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