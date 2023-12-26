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كم هدفاً يحتاج رونالدو لإنهاء العام 2023 في صدارة هدافي العالم؟

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر السعودي إلى إنهاء العام الحالي في صدارة هدافي العالم.
وسجل رونالدو، 51 هدفا حتى الآن هذا العام في مختلف المسابقات من بينها 31 هدفا في دوري روشن السعودي.
ويحتل النجم البرتغالي حاليا المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في العام 2023، خلف مهاجم بايرن ميونيخ، الدولي الإنجليزي هاري كين ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي واللذين يملكان في رصيدهما 52 هدفا.
وتأكد رسميا أن كين ومبابي لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام.
في المقابل، تتبقى لرونالدو مباراتين في العام الحالي، حيث يتوقع أن يشارك مع النصر في مواجهة الاتحاد والتعاون على التوالي يومي 26 و30 ديسمبر.
ويحتاج رونالدو إلى تسجيل هدفين لتجاوز كين ومبابي ليتربع على عرش أفضل الهدافين في 2023.
وهناك لاعب آخر مازال ينافس على صدارة قائمة أفضل الهدافين في العام 2023، وهو
النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند الذي يملك 50 هدفا ولديه مباراتين مع فريقه مانشستر سيتي أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد على التوالي يومي 28 و30 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولكن المهاجم النرويجي الذي يغيب عن الملاعب منذ عدة أسابيع بسبب الإصابة قد يتواصل غيابه حتى نهاية العام وبالتالي فإن سجله التهديفي سيتجمد عند 50 هدفا.

ملاعب

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