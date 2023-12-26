انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.. وجسم طائر يسقط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وسط التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ أسابيع عدة على خلفية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، دوت انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية، جنوب سيناء.
فقد أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
كما أوضحوا أن جسما طائرا سقط على بعد نحو كيلو مترين من شواطئ المدينة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، أعلنت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة بالقرب من دهب.
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