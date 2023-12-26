Tuesday, 26 December 2023 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.. وجسم طائر يسقط

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وسط التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ أسابيع عدة على خلفية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، دوت انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية، جنوب سيناء.


فقد أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
كما أوضحوا أن جسما طائرا سقط على بعد نحو كيلو مترين من شواطئ المدينة.


وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، أعلنت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة بالقرب من دهب.

العربية

MENAFN26122023000208011052ID1107657816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث