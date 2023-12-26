انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية.. وجسم طائر يسقط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وسط التوتر الذي يسود البحر الأحمر منذ أسابيع عدة على خلفية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، دوت انفجارات في سماء مدينة دهب المصرية، جنوب سيناء.



فقد أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في سماء دهب المطلة على البحر الأحمر، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أوضحوا أن جسما طائرا سقط على بعد نحو كيلو مترين من شواطئ المدينة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر أيضا، أعلنت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية المصرية أسقطت ما يشتبه في أنها طائرة مسيرة بالقرب من دهب.

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