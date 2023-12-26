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فوز ثأري ينهي سلسلة انتصارات باكس في NBA

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد جالن برونسون فريقه نيويورك نيكس للثأر من ميلووكي باكس والتغلب عليه 129-122 في المباراة الثانية التي تجمع الفريقين في غضون 3 ايام ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وعلى ملعب ماديسون سكوير جاردن، أنهى نيكس سلسلة من 7 انتصارات متتالية لباكس في الدوري.
وكان نيكس خسر المباريات التسع الأخيرة التي جمعته بباكس، وآخرها السبت بنتيجة 111-130.
إلا أنّ اصحاب الأرض تفوّقوا على خصمهم هذه المرة بقيادة برونسون، كما يعود الفضل إلى الأداء الدفاعي الصلب.
وقال برونسون بعد المباراة "سعيد بالطريقة التي لعبنا بها اليوم، استمرينا في القتال".
وتابع "لقد تقدموا علينا لكننا بقينا مصممين".
وأضاف "يجب أن تعطيهم (باكس) حقهم، إنهم فريق قويّ للغاية لذا أنا سعيد بخروجنا بالفوز".
كذلك، سجّل جوليوس راندل 24 نقطة مع تسع متابعات واضاف الكندي أر جي باريت 21 نقطة وإيمانويل كويكلي 20 لمصلحة الفريق الفائز.
في المقابل، سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وداميان ليلارد 32 نقطة لكل منهما لمصلحة باكس.

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