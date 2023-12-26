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فان دايك يكشف ما يحتاجه ليفربول للتتويج باللقب

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وما يحتاج إليه للظفر باللقب الغائب عنه منذ موسم (2019- 2020).
وقال فان، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ثبات المستوى هو أصعب شيء في كرة القدم، نحن في ديسمبر/كانون الأول، وما يزال هناك الكثير من المباريات لنخوضها، علينا مواصلة المشوار والحفاظ على ثبات المستوى لكي نحظى بالنجاحات".
وأضاف: "في فبراير/شباط أو مارس/آذار يمكن مشاهدة الفرق التي تنافس على اللقب، أما الآن علينا التأكد من بقاءنا في أعلى الترتيب، ومع ثبات المستوى يمكننا القيام بذلك، في الوقت الحالي الأمور تسير بشكل جيد وعلينا مواصلة الانتصارات".
وأشاد فان دايك بزميله إبراهيما كوناتي: "ما يزال يتطور ولكنه مدافع مذهل، يملك كل شيء يحتاج إليه لاعب كرة القدم العصري للتواجد في أعلى مكانة بين المدافعين".
وأتم: "أتحدث كثيرًا معه، فهذا هو واجبي أن أنقل خبرتي له، ما يزال يتعلم ويمكنه أنه يصبح أفضل، والأمر ذاته يتعلق بكوانساه".

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