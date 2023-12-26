فان دايك يكشف ما يحتاجه ليفربول للتتويج باللقب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وما يحتاج إليه للظفر باللقب الغائب عنه منذ موسم (2019- 2020).
وقال فان، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ثبات المستوى هو أصعب شيء في كرة القدم، نحن في ديسمبر/كانون الأول، وما يزال هناك الكثير من المباريات لنخوضها، علينا مواصلة المشوار والحفاظ على ثبات المستوى لكي نحظى بالنجاحات".
وأضاف: "في فبراير/شباط أو مارس/آذار يمكن مشاهدة الفرق التي تنافس على اللقب، أما الآن علينا التأكد من بقاءنا في أعلى الترتيب، ومع ثبات المستوى يمكننا القيام بذلك، في الوقت الحالي الأمور تسير بشكل جيد وعلينا مواصلة الانتصارات".
وأشاد فان دايك بزميله إبراهيما كوناتي: "ما يزال يتطور ولكنه مدافع مذهل، يملك كل شيء يحتاج إليه لاعب كرة القدم العصري للتواجد في أعلى مكانة بين المدافعين".
وأتم: "أتحدث كثيرًا معه، فهذا هو واجبي أن أنقل خبرتي له، ما يزال يتعلم ويمكنه أنه يصبح أفضل، والأمر ذاته يتعلق بكوانساه".
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