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حقيقة عودة نجم عربي إلى برشلونة

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة رغبة برشلونة في إعادة المدافع المغربي شادي رياض، خلال الصيف المقبل.
كانت تقارير إسبانية أمس الإثنين، أن النادي الكتالوني، قرَّر إعادة رياض إلى صفوفه، من خلال تفعيل بند إعادة الشراء من ريال بيتيس، مقابل 7 ملايين يورو.
لكنَّ صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن هذه الأنباء غير صحيحة، إذ قالت "لم يتحدث برشلونة مطلقًا مع ريال بيتيس بشأن استعادة شادي".
وأشارت إلى أنَّ برشلونة يملك خيارين لاستعادة رياض من بيتيس، وهي: تفعيل بند إعادة الشراء في يوليو/تموز 2024، أو تأجيله إلى صيف 2025.
ويلعب شادي رياض على سبيل الإعارة مع ريال بيتيس، لكن الأخير سيكون مجبرًا على شرائه هذا الموسم مقابل 3 ملايين يورو.
وإذا قرر برشلونة استرجاع المدافع المغربي، ثم بيعه لفريق آخر غير بيتيس سيحصل الأخير على 20% من مبلغ انتقاله المحتمل.

ملاعب

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