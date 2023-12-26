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ياسين الولي يعلن اعتزاله دوليا

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فجَّر الدولي الموريتاني ياسين الشيخ الولي، نجم الاتحاد المنستيري، مفاجأة كبيرة بعد الإعلان عن قائمة موريتانيا النهائية لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.
واستبعد أمير الدين عبده، مدرب موريتانيا، ياسين الولي، البالغ من العمر 25 عامًا، من القائمة ليقرر الأخير الاعتزال الدولي.
وكشف عبده عن اختياراته لقائمة المرابطين، على النحو التالي:
حراسة المرمي: ناموري دياو، بابكر انياص، بابكر ديوب
الدفاع: إبراهيما كيتا، نوح محمد العبد، محمد دلاهي، الحسن احويبيب، لامين با، عالي عبيد، بكاري انجاي، الخاديم دياو
الوسط: محسن بدة، قاسوما فوفانا، عمر انجوم، بكاري كامارا، سيدي محمد العبد، عبد الله محمود، عماري جاساما، الحاجي با
الهجوم: بوبكاري كويتا، أبو بكر كمارا، حمي الطنجي، سليمان دوكارا، ابنو با، سليمان آن، إدريسا اتيام، سيدي بونه عمار

ملاعب

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