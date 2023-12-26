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تين هاج: علينا القيام بأشياء مختلفة.. ولا أشعر بخيبة الأمل

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه بأمر ضروري قبل مواجهة أستون فيلا اليوم الثلاثاء، عقب الخسارة في الجولة الأخيرة أمام وست هام.
وعلق تين هاج على مؤشرات عدم عزم يونايتد تجديد عقد أنتوني مارسيال في نهاية الموسم وإمكانية بيعه في يناير/كانون الثاني المقبل.
وعن ذلك قال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي: "عندما تتوفر لدينا أخبار سنعلن عنها أما بالنظر إلى حالته (مارسيال) الحالية فلا تزال غير جيدة".
وتطرق إلى رسالته لجماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة أستون فيلا: "أولا أنا على يقين بشعورهم بالإحباط وعلينا إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح".
وتابع: "علينا القيام بأشياء مختلفة نحن نقدر دعمهم لنا، حتى في الانتكاسات التي عانينا منها خلال الموسم تواجدوا دائما خلفنا".
وأضاف: "في كل مباراة على اللاعبين النهوض وتحمل المسؤولية، ويجب علي أن أتحملها... ننتظر لحظات من اللاعبين الكبار وما هو أكثر من ذلك".
واستطرد: "لكن حتى بالنظر للاعبين الشباب فإذا كنت جيدا بما يكفي فأنت كبير بما يكفي بصرف النظر عن العمر، وعلينا العمل معا".
وزاد: "لا أشعر بخيبة الأمل من سلوك اللاعبين، لكن بالطبع نعرف جميعا ما هي معايير مانشستر يونايتد. يجب أن نفوز كفريق وبالتالي علينا تحمل المسؤولية الجماعية".
وشدد: "على كل لاعب أن يساهم بنسبة 100% في تحمل تلك المسؤولية".
وعما يحتاج مانشستر يونايتد القيام به بشكل مختلف أمام أستون فيلا مقارنة بمباراة وست هام الأخيرة، صرح: "علينا فهم أهمية الهدف الأول عند السيطرة على المباريات".
وشرح: "لكن أستون فيلا فريق مختلف ويمر بمستوى جيد ويملك فريقا مميزا، وعندما نخلق الفرص يجب علينا استغلالها إذا أردنا الفوز بالمباريات عدا ذلك لن ننتصر".

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