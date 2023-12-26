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جريحان في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصيب مدنيين اثنين بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارتهما في بلدة تولين جنوبي لبنان.


تأتي الغارة وسط مواجهات جديدة بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود.

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