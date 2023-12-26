جريحان في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

جريحان في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
التاريخ
12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب مدنيين اثنين بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارتهما في بلدة تولين جنوبي لبنان.
تأتي الغارة وسط مواجهات جديدة بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر الحدود.
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