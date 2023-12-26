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مشاعر مدفونة تعقد مستقبل مبابي في سان جيرمان

12/26/2023 8:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل خلال الموسم الحالي.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرتبط اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي لم يتجاوز حتى الآن ما عاشه مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، لا سيما موقف المدرب لويس إنريكي من الأزمة.
وكانت إدارة سان جيرمان استبعدت مبابي من الفترة التحضيرية لباريس، بسبب رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد، وظل النجم الفرنسي يتدرب مع اللاعبين المعروضين للبيع.
وأشارت الصحيفة الفرنسية: "بدت هذه الاضطرابات وكأنها دفنت في باريس بسبب مرور أشهر عديدة من الموسم الحالي".
وتابعت: "لكن مبابي لم ينس حتى الآن أن لويس إنريكي لم يقف إلى جانبه أو يدافع عنه عندما وضعه الرئيس ناصر الخليفي ضمن قائمة الراحلين".
وأوضحت: "إنريكي عندما علم بهذا القرار من قبل الإدارة التنفيذية لباريس، قرر عدم التدخل والامتثال لما تم الاتفاق عليه مع الخليفي، الأمر الذي لم يتقبله مبابي".
ورغم أن المهاجم الفرنسي لم يغادر باريس، لكن تظل علاقته مع إنريكي غير مستقرة، بسبب ما حدث في الصيف الماضي.

ملاعب

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