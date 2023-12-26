Tuesday, 26 December 2023 05:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انفجار صواريخ قرب سفينة غربي اليمن

12/26/2023 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على مقربة من سفينة على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من الحديدة غربي اليمن.


وأشارت الهيئة إلى انفجار صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع السفينة.


يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات نفذها الحوثيون في البحر الأحمر وباب المندب ضد سفن يعتقد أنها كانت في طريقها إلى إسرائيل.

MENAFN26122023000208011052ID1107657808

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث