انفجار صواريخ قرب سفينة غربي اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على مقربة من سفينة على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من الحديدة غربي اليمن.
وأشارت الهيئة إلى انفجار صواريخ على بعد 4 أميال بحرية من موقع السفينة.
يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات نفذها الحوثيون في البحر الأحمر وباب المندب ضد سفن يعتقد أنها كانت في طريقها إلى إسرائيل.
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