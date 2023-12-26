الداخلية: حريصون على سلامة امتحانات تكميلية التوجيهي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية حرصها على سلامة ‏امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته ‏التكميلية لعام 2023 وتأمين الحماية للقائمين عليه وللمدارس والقاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير التربية والتعليم ‏د. عزمي محافظة وعدد من المعنيين وبمشاركة المحافظين لمناقشة ترتيبات الامتحان.

وأكدت الداخلية على قدسية امتحان ‏التوجيهي في دورته التكميلية وعلى جاهزيتها لإسناد ودعم العملية ‏التربوية ووضع الشروط المناسبة لتجاوز أي ‏معوقات أو مشاكل قد تحدث أثناء تأدية الامتحان وتحديد نقاط القوة ‏المتعلقة بسلامة الامتحان وتعزيزها والتأكيد على تلافي نقاط الضعف ‏وعلى أن هذا واجب وطني.