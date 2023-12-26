Tuesday, 26 December 2023 05:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية: حريصون على سلامة امتحانات تكميلية التوجيهي

12/26/2023 8:11:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الداخلية حرصها على سلامة ‏امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته ‏التكميلية لعام 2023 وتأمين الحماية للقائمين عليه وللمدارس والقاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بحضور وزير الداخلية مازن الفراية ووزير التربية والتعليم ‏د. عزمي محافظة وعدد من المعنيين وبمشاركة المحافظين لمناقشة ترتيبات الامتحان.

وأكدت الداخلية على قدسية امتحان ‏التوجيهي في دورته التكميلية وعلى جاهزيتها لإسناد ودعم العملية ‏التربوية ووضع الشروط المناسبة لتجاوز أي ‏معوقات أو مشاكل قد تحدث أثناء تأدية الامتحان وتحديد نقاط القوة ‏المتعلقة بسلامة الامتحان وتعزيزها والتأكيد على تلافي نقاط الضعف ‏وعلى أن هذا واجب وطني.

MENAFN26122023000208011052ID1107657807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث