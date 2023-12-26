دراسة تكشف سبب غثيان الصباح أثناء الحمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن الهرمون الذي ينتجه الجنين البشري هو المسؤول عن الغثيان الصباحي لدى الحوامل، ما يمهد الطريق أمام الباحثين لتطوير علاج محتمل.ويؤثر الغثيان والقيء على نحو 70% من الحوامل، وفي أسوأ أشكاله يسمّى "القيء المفرط الحملي"، حيث يكون الغثيان والقيء شديدين لدرجة أن النساء غير قادرات على تناول الطعام أو الشرب بشكل طبيعي.



ووفق "مديكال إكسبريس"، توصلت الدراسة التي أجراها فريق من جامعتي كامبريدج وساوث كاليفورنيا إلى أن الهرمون الذي يسمّى GDF15 وينتجه الجنين هو الذي يسبب الشعور بالغثيان.



وقالت النتائج: "يعتمد مدى شعور الأم بنوبات الغثيان على كمية الهرمون التي ينتجها الجنين، ومدى تعرض الأم لهذا الهرمون قبل الحمل".



وقال السير ستيفن أورايلي الباحث المشارك: "يشير هذا الاكتشاف إلى طريقة محتملة للوقاية من غثيان الحمل من خلال تعريض الأمهات لمركب GDF15 قبل الحمل لبناء مرونة لديهن".



وقالت الدكتورة مارلينا فيزو الباحثة الرئيسية من جامعة سواث كاليفورنيا: "إن البحث كان شخصياً، فعندما كنت حاملاً، مرضت بشدة لدرجة أنني بالكاد أستطيع التحرك دون أن أشعر بالمرض، وعندما حاولت معرفة السبب، أدركت مدى قلة المعلومات المعروفة عن حالتي، على الرغم من أن غثيان الحمل شائع جداً".



وكان فريقها هو الذي حدد في البداية الارتباط الوراثي بين GDF15 والقيء الحملي المفرط.



واستخدم الباحثون أساليب في علم الوراثة البشرية، وطرق جديدة لقياس الهرمونات في دم النساء الحوامل للوصول إلى هذه النتيجة.

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