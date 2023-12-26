هكذا استعدت شركة كهرباء محافظة القدس لفصل الشتاء

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN/ أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العُمري، عن جهوزية الشركة لاستقبال فصل الشتاء، حيث بذلت الشركة كل جهد يلزم للاستجابة لنمو الأحمال الذي يرتفع بشكل سنوي بسبب ازدياد أعداد المشتركين والتطور العمراني، وذلك من خلال بناء محطات التحويل الرئيسية وانشاء شبكات الضغط المتوسط لنقل الطاقة لمراكز الأحمال والمحطات بهدف معالجة ضعف الجهد الكهربائي في بعض المناطق، وذلك تنفيذًا لخطتها الخمسية للأعوام (2020-2024)، هذا بالإضافة إلى عمليات غسيل الشبكات والصيانة الدورية.

ونوه رئيس مجلس الإدارة في بيانٍ صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، أن بعض المناطق التي ترتفع فيها الأحمال بسبب السرقات والتعديات أو بسبب زيادة الاستهلاك في أوقات الذروة، من الممكن أن تتعرض إلى انقطاعات كهربائية فجائية، مؤكدًا أن طواقم الشركة ستظل على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء الحالي.

يذكر، أنه وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنجزت طواقم الشركة أربعة مشاريع وهي مشروع الانتهاء من تطوير البنية التحتية في مناطق بيت جالا والدوحة ببيت لحم، وتطوير الشبكات في قضاء امتياز بيت لحم، وفي قضاء امتياز رام الله والبيرة، وانشاء محطة الطيرة بمدينة رام الله.