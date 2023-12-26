هكذا استعدت شركة كهرباء محافظة القدس لفصل الشتاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN/ أعلن رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العُمري، عن جهوزية الشركة لاستقبال فصل الشتاء، حيث بذلت الشركة كل جهد يلزم للاستجابة لنمو الأحمال الذي يرتفع بشكل سنوي بسبب ازدياد أعداد المشتركين والتطور العمراني، وذلك من خلال بناء محطات التحويل الرئيسية وانشاء شبكات الضغط المتوسط لنقل الطاقة لمراكز الأحمال والمحطات بهدف معالجة ضعف الجهد الكهربائي في بعض المناطق، وذلك تنفيذًا لخطتها الخمسية للأعوام (2020-2024)، هذا بالإضافة إلى عمليات غسيل الشبكات والصيانة الدورية.
ونوه رئيس مجلس الإدارة في بيانٍ صدر عن مكتبه اليوم الثلاثاء، أن بعض المناطق التي ترتفع فيها الأحمال بسبب السرقات والتعديات أو بسبب زيادة الاستهلاك في أوقات الذروة، من الممكن أن تتعرض إلى انقطاعات كهربائية فجائية، مؤكدًا أن طواقم الشركة ستظل على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث خلال فصل الشتاء الحالي.
يذكر، أنه وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنجزت طواقم الشركة أربعة مشاريع وهي مشروع الانتهاء من تطوير البنية التحتية في مناطق بيت جالا والدوحة ببيت لحم، وتطوير الشبكات في قضاء امتياز بيت لحم، وفي قضاء امتياز رام الله والبيرة، وانشاء محطة الطيرة بمدينة رام الله.
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