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تشييع جثماني الشهيدين الطيطي وياغي في مخيم الفوار

12/26/2023 8:10:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-شيعت جماهير غفيرة في مخيم الفوار جنوب الخليل، جثماني الشهيدين إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما)، وأحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما)، اللذين استشهدا عقب اقتحام الاحتلال للمخيم، صباح اليوم الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى يطا الحكومي، وجاب شوارع المخيم، حتى وصوله إلى منزلي الشهيدين، حيث ألقيت نظرة الوداع عليهما، ومن هناك إلى مسجد الفوار الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، قبل أن الانطلاق في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة المخيم، حيث تمت مواراتهما الثرى، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين، وإصابة آخرين بالرصاص الحي.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس للمخيم، تزامنا مع وصول موكب التشييع، وشددت إجراءاتها العسكرية.

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