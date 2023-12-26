تشييع جثماني الشهيدين الطيطي وياغي في مخيم الفوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN-شيعت جماهير غفيرة في مخيم الفوار جنوب الخليل، جثماني الشهيدين إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما)، وأحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما)، اللذين استشهدا عقب اقتحام الاحتلال للمخيم، صباح اليوم الثلاثاء.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى يطا الحكومي، وجاب شوارع المخيم، حتى وصوله إلى منزلي الشهيدين، حيث ألقيت نظرة الوداع عليهما، ومن هناك إلى مسجد الفوار الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، قبل أن الانطلاق في مسيرة حاشدة باتجاه مقبرة المخيم، حيث تمت مواراتهما الثرى، وسط ترديد هتافات منددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى ارتقاء الشهيدين، وإصابة آخرين بالرصاص الحي.
وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس للمخيم، تزامنا مع وصول موكب التشييع، وشددت إجراءاتها العسكرية.
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