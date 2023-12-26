هيئة تنظيم سوق العمل تطلق الفرع الافتراضي لخدمات أصحاب الأعمال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن الإطلاق التجريبي للفرع الافتراضي لخدمات أصحاب الأعمال، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير إجراءاتها المقدمة إلى الجمهور، وذلك وفقًا لاستراتيجيتها القائمة على تطوير هندسة إجراءات العمل للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية، تماشيًا مع مساعي الحكومة للمضي قدمًا في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.



وسيقدم الفرع الافتراضي تجريبًيا أربع خدمات لأصحاب الأعمال في القطاع التجاري تتمثل في طلب تجديد تصريح العمل، طلب إلغاء تصريح العمل، طلب تغيير العنوان للعامل، إلى جانب خدمة الاستفسارات العامة المتعلقة بأصحاب الأعمال.





وفي هذا الصدد، أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة ماضية في التطوير الشامل للخدمات المقدمة، مع الحرص على التوسع في تقديم الخدمات الافتراضية والإلكترونية ما يسهل على العملاء وأصحاب الأعمال الاستفادة من الخدمات المقدمة بجودة أعلى وسرعة أكبر ودقة أفضل، كما أنه يمكن الهيئة من تقييم أداء خدماتها بصورة أفضل.





وأضاف أن إطلاق الفرع الافتراضي يأتي بعد إطلاق خدمة التفتيش الافتراضي التي لاقت نجاحًا في مرحلتها التجريبية، فيما تدرس الهيئة إطلاق باقة جديدة من الخدمات الإلكترونية والافتراضية في الفترة المقبلة.





من جانبه، قال أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال، إنّ إطلاق الخدمات الافتراضية لقطاع خدمات أصحاب الأعمال يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال وتحقيق أعلى مستويات الرضى للجمهور.





وتابع بأن الفرع الافتراضي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات والاستفادة منها من أي مكان، مما يقلل الحاجة إلى زيارة المكاتب الأمامية للهيئة بشكل شخصي، كما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتسريع عمليات تقديم الخدمة.



وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من الخدمات الافتراضية من خلال التقدم لحجز موعد الخدمة الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديد نوع الخدمة مع إرفاق البيانات المطلوبة، حيث سيتم التواصل معهم من قبل موظف خدمات العملاء في الهيئة لإتمام المعاملة دون الحاجة إلى زيارة هيئة تنظيم سوق العمل.



من جانب آخر، أكدت الهيئة استمرار تقديم خدماتها لأصحاب الأعمال على النحو المعتاد من خلال 4 مراكز خدمة بمختلف محافظات مملكة البحرين، وهي: المقر الرئيسي بمنطقة السنابس، وفرع ميناء سلمان على مدى 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 وحتى 5 عصرًا، فيما يعمل فرعي مجمع السيف بمنطقة عراد في محافظة المحرق، وفرع منطقة الرفاع بالبحير، على مدة 6 أيام في الأسبوع على النحو التالي: السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا حتى 5 عصرًا.



ولمزيد من المعلومات والاستفسار، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على الرقم 17506055.