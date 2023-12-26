هيئة تنظيم سوق العمل تطلق الفرع الافتراضي لخدمات أصحاب الأعمال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن الإطلاق التجريبي للفرع الافتراضي لخدمات أصحاب الأعمال، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير إجراءاتها المقدمة إلى الجمهور، وذلك وفقًا لاستراتيجيتها القائمة على تطوير هندسة إجراءات العمل للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية، تماشيًا مع مساعي الحكومة للمضي قدمًا في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وسيقدم الفرع الافتراضي تجريبًيا أربع خدمات لأصحاب الأعمال في القطاع التجاري تتمثل في طلب تجديد تصريح العمل، طلب إلغاء تصريح العمل، طلب تغيير العنوان للعامل، إلى جانب خدمة الاستفسارات العامة المتعلقة بأصحاب الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة ماضية في التطوير الشامل للخدمات المقدمة، مع الحرص على التوسع في تقديم الخدمات الافتراضية والإلكترونية ما يسهل على العملاء وأصحاب الأعمال الاستفادة من الخدمات المقدمة بجودة أعلى وسرعة أكبر ودقة أفضل، كما أنه يمكن الهيئة من تقييم أداء خدماتها بصورة أفضل.
وأضاف أن إطلاق الفرع الافتراضي يأتي بعد إطلاق خدمة التفتيش الافتراضي التي لاقت نجاحًا في مرحلتها التجريبية، فيما تدرس الهيئة إطلاق باقة جديدة من الخدمات الإلكترونية والافتراضية في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال، إنّ إطلاق الخدمات الافتراضية لقطاع خدمات أصحاب الأعمال يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال وتحقيق أعلى مستويات الرضى للجمهور.
وتابع بأن الفرع الافتراضي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات والاستفادة منها من أي مكان، مما يقلل الحاجة إلى زيارة المكاتب الأمامية للهيئة بشكل شخصي، كما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتسريع عمليات تقديم الخدمة.
وأشار إلى أنه يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من الخدمات الافتراضية من خلال التقدم لحجز موعد الخدمة الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديد نوع الخدمة مع إرفاق البيانات المطلوبة، حيث سيتم التواصل معهم من قبل موظف خدمات العملاء في الهيئة لإتمام المعاملة دون الحاجة إلى زيارة هيئة تنظيم سوق العمل.
من جانب آخر، أكدت الهيئة استمرار تقديم خدماتها لأصحاب الأعمال على النحو المعتاد من خلال 4 مراكز خدمة بمختلف محافظات مملكة البحرين، وهي: المقر الرئيسي بمنطقة السنابس، وفرع ميناء سلمان على مدى 5 أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 وحتى 5 عصرًا، فيما يعمل فرعي مجمع السيف بمنطقة عراد في محافظة المحرق، وفرع منطقة الرفاع بالبحير، على مدة 6 أيام في الأسبوع على النحو التالي: السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا، ومن الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحًا حتى 5 عصرًا.
ولمزيد من المعلومات والاستفسار، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة ، أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة على الرقم 17506055.
MENAFN26122023000055011008ID1107657789
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.