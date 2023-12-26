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وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان المعينة لدى مملكة البحرين

12/26/2023 8:05:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، أوكاي آساكو، التي سلمت وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتمادها كسفير لليابان المُعينة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بسفير اليابان المعينة لدى مملكة البحرين، مستعرضًا العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين واليابان، وما وصلت إليه من تطور ونماء في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، متمنيًا لـ السفير دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.

من جانبها، أعربت السفير أوكاي آساكو عن اعتزازها بلقاء وزير الخارجية، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة تطوير وتعزيز علاقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان، والدفع بها لمستويات أرحب بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.

حضر اللقاء، السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسفير صلاح محمد شهاب، رئيس قطاع المراسم بالوزارة.

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