وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان المعينة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، أوكاي آساكو، التي سلمت وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتمادها كسفير لليابان المُعينة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحب وزير الخارجية بسفير اليابان المعينة لدى مملكة البحرين، مستعرضًا العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين واليابان، وما وصلت إليه من تطور ونماء في مختلف المجالات بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، متمنيًا لـ السفير دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها الدبلوماسي.
من جانبها، أعربت السفير أوكاي آساكو عن اعتزازها بلقاء وزير الخارجية، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لمواصلة تطوير وتعزيز علاقات الصداقة بين مملكة البحرين واليابان، والدفع بها لمستويات أرحب بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.
حضر اللقاء، السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والسفير صلاح محمد شهاب، رئيس قطاع المراسم بالوزارة.
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