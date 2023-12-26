القائمة تضم أبرز المصنفين عالمياً يتقدمهم ديوكوفيتش وسبالينكا..نجوم التنس يستعدون للموسم الجديد في دبي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لنجوم التنس العالميين لإقامة تحضيراتهم للموسم الجديد، بفضل ما تتميز به من عوامل جذب عديدة لا مثيل لها في أي مكان في العالم، حيث تتفرد «دانة الدنيا» بطقسها الشتوي المعتدل وبنيتها التحتية المتطورة والمرافق الرياضية والسياحية الفخمة، إضافة إلى ما توفره لهم من خدمات راقية على مستوى التدريب والأنشطة الترفيهية العائلية، وتشمل عوامل الجذب الكبيرة الأخرى مهرجان دبي للتسوق والاحتفالات التي تقام كل عامٍ في أعياد الميلاد وليلة رأس السنة.

ومنذ بداية الشهر الجاري، توافد إلى دبي أبرز المصنفين العالميين في رياضة التنس للاستعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في يناير المقبل وبعض الاستحقاقات الأخرى على غرار بطولة الدوري العالمي للتنس التي استضافتها أبوظبي من 21 إلى 24 ديسمبر الجاري وكأس موسم الرياض.

وتضم قائمة نجوم التنس الذين اختاروا دبي لتكون مقراً لتحضيراتهم، الصربي نوفاك دوكوفيتش المصنف الأول عالمياً الذي حل بدبي الأسبوع الماضي وأجرى العديد من الحصص التدريبية بمجمع ند الشبا الرياضي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد ومباراته المرتقبة اليوم، التي تجمعه مع المصنف الثاني عالمياً الإسباني كارلوس الكاراز ضمن فعاليات كأس موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ويرتبط ديوكوفيتش بعلاقة وطيدة مع دبي منذ سنوات طويلة، حيث يحرص على زيارتها في مناسبات عديدة على مدار العام سواء للتدريب أو السياحة، لاسيما خلال فترة أعياد الميلاد، وأعرب في العديد من المرات عن حبه الكبير لدبي والتي يعتبرها بيته الثاني، ومن المتوقع أن يعود المصنف الأول عالميا إلى دبي لمواصلة تحضيراته قبل الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل،كما نشر ديوكوفيتش على حسابه بـ «انستغرام» فيديو خاص به وهو يتدرب على شاطئ البحر بأحد المنتجعات السياحية في دبي.

و اختارت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصفة الثانية عالميا إقامة تحضيراتها الطويلة لموسم لتنس المليئ بالتحديات في دبي منذ بداية الشهر الجاري.

و نشرت سابالينكا على حسابها في «انستغرام» لقطات فيديو وهي تتدرب على شاطئ دبي الجميل وفي ملعب التنس في منتجع“أتلانتس ذا رويال” أحد أبرز الوجهات الترفيهية في العالم والذي يتميز بتنوع إطلالاته على جزيرة النخلة، إضافة لمجموعة من الصور مع نجمة التنس الاسبانية باولا بادوسا أثناء زيارتهما لإحدى وجهات دبي.

وتتطلع سابالينكا التي قضت فترة إعداد طويلة في دبي إلى مواصلة تألقها في عالم الكرة الصفراء بعد تحقيقها عاماً حافلاً بالإنجازات في 2023 مع فوزها ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، ووصولها إلى نصف النهائي في كل من بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، إضافة إلى وصولها إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة.

وجاءت زيارة ديوكوفيتش وسبالينكا إلى دبي بعد أيام قليلة من تتويجهما بطلين للعالم في 2023 من قبل الاتحاد الدولي للتنس نظرا «لأدائهما المتميز» في البطولات الأربعة الكبرى، إذ ظفر ديوكوفيتش بثلاثة من ألقابها، فيما حققت سابالينكا مراتب متقدمة أهمها فوزها بلقبها الكبير الأول في أستراليا.

وتضم قائمة النجوم العالميين الآخرين، الذين اختاروا دبي للاستعداد للموسم الجديد، الروسي أندريه روبليف المصنف الخامس عالميا والذي نشر صورة على حسابه في «انستغرام» تجمعه مع النجم الفرنسي بول بوغبا أثناء حصة تدريب في مجمع ند الشبا الرياضي والروسي غريغور ديمتروف المصنف 14 عالميا.



وقضى البريطاني آندي موراي فترة إعداد لمدة 12 يوما في دبي قبل المغادرة الأسبوع الماضي، ونشر المصنف رقم 1 عالميا سابقا و42 حاليا مقطع فيديو وهو يتدرب على أحد ملاعب سوق دبي الحرة في القرهود.



كما يستعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالميا حاليا في دبي، ونشر النجم اليوناني مقطع فيديو على حسابه في «انستغرام» وهو يستمتع بحضور منافسات جائزة طيران الإمارات الكبرى للإبحار التي أقيمت قبل أسبوعين في ميناء راشد بدبي.



وانضم الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالميا وأحد أبرز اللاعبين في عام 2023 إلى قائمة اللاعبين العالميين الذين اختاروا دبي للاستعداد للموسم الجديد.

وأكد صلاح تهلك مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لنجوم ونجمات التنس العالميين سواء للعيش أو الزيارة وكذلك للاستعداد للموسم، بفضل ما تنعم به من عوامل جذب عديدة، إضافة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها مع مختلف المدن العالمية عبر رحلات طيران مباشرة والطقس الملائم للتدريب طوال العام وجودة الحياة فيها، وهو ما يسهل عملية التنقل للاعبين بين مختلف البطولات، وقال: تمثّل دبي مكانًا رائعًا للاعبي التنس باعتبارها مركزًا عالميا للسياحة، وما تتميز به من عوامل جذب عديدة.

وأوضح تهلك أن بطولات سوق دبي الحرة للتنس لعبت دورا مهما في جعل دبي وجهة مفضلة بالنسبة لنجوم التنس، حيث أتاحت لهم المشاركة في منافساتها باستمرار فرصة اكتشافها عن قرب وبالتالي اختيارها كمقر شبه دائم للتدريب أو العيش.

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