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الحكومه: إغلاق 12 مكتبا سياحيا في الربع الثالث

12/26/2023 8:00:15 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أغلق خلال أشهر (تموز، آب، أيلول) من العام الحالي، قرابة 12 مكتب سياحي في الأردن مقابل أنه تم فتح 73 مكتب سياحي، وفقا لوزير السياحة والآثار مكرم القيسي.

وقال القيسي، الثلاثاء، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات" مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي، إنه أغلق خلال الربع الثالث من العام الحالي 21 مطعما وفتح مقابلها 96 مطعما.

وفيما يتعلق بالفنادق، أشار إلى إغلاق فندقين في المقابل تم ترخيص 25 فندقا جديدا للبدء في العمل، كما أنه أغلقت 3 متاجر وفتح مقابله 5 متاجر.

وأشار إلى أنه هناك نموا حقيقيا فيما يتعلق بالمقارنة بين ما أغلق خلال الربع الثالث من العام الحالي وتم افتتاحه، معتبرا أن قطاع السياحة مرن ومنيع.

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