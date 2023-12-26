الحكومه: إغلاق 12 مكتبا سياحيا في الربع الثالث

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- Khaberni) خبرني - أغلق خلال أشهر (تموز، آب، أيلول) من العام الحالي، قرابة 12 مكتب سياحي في الأردن مقابل أنه تم فتح 73 مكتب سياحي، وفقا لوزير السياحة والآثار مكرم القيسي.
وقال القيسي، الثلاثاء، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات" مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي، إنه أغلق خلال الربع الثالث من العام الحالي 21 مطعما وفتح مقابلها 96 مطعما.
وفيما يتعلق بالفنادق، أشار إلى إغلاق فندقين في المقابل تم ترخيص 25 فندقا جديدا للبدء في العمل، كما أنه أغلقت 3 متاجر وفتح مقابله 5 متاجر.
وأشار إلى أنه هناك نموا حقيقيا فيما يتعلق بالمقارنة بين ما أغلق خلال الربع الثالث من العام الحالي وتم افتتاحه، معتبرا أن قطاع السياحة مرن ومنيع.
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