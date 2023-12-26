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أسهم نادي «مانشستر يونايتد» تقفز 13% قبل افتتاح «وول ستريت»

12/26/2023 7:26:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع سهم «مانشستر يونايتد» بنحو 13% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد أن استحوذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من أسهم النادي متفوقاً على العروض المنافسة وسط خطط لاستثمار نحو 300 مليون دولار بالنادي.

كان سهم «مانشستر يونايتد» أغلق جلسة الجمعة الماضية عند 19.84 دولاراً بارتفاع يزيد عن 1%، لكن العقود المستقبلية لـ«وول ستريت» تشير إلى أنه سوف يستهل أولى تعاملات هذا الأسبوع اليوم على صعود بنسبة تقارب 13%.

ومن خلال مجموعته الكيميائية «Ineos Group»، سيدفع راتكليف 33 دولاراً للسهم مقابل حصة 25% في النادي، ما يقدر قيمة النادي بحوالي 5.4 مليارات دولار، وهو أقل من الآمال الأولية البالغة 6 مليارات دولار.

وسيقدم السير جيم راتكليف تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية للنادي في أولد ترافورد، بما في ذلك 200 مليون دولار مدفوعة عند إغلاق الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024.

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